Micro RGB: así es la nueva tecnología que mejora las imágenes de los Smart TV

Presentada en el CES 2026, Micro RGB combina LEDs independientes, inteligencia artificial y funciones de hogar inteligente para ofrecer colores más precisos, mayor contraste y una experiencia personalizada.
Micro RGB es la nueva tecnología de imagen presentada por Samsung en el CES 2026 para sus próximos Smart TV , ya que utiliza LEDs independientes para cada color primario, incorpora inteligencia artificial para optimizar automáticamente imagen y sonido y suma funciones de hogar inteligente que convierten al televisor en un centro de control para dispositivos conectados.
La propuesta apunta a mejorar la calidad visual en pantallas de gran tamaño mediante una reproducción de color más precisa, negros más profundos y un mayor nivel de contraste. Además, integra asistentes conversacionales como Microsoft Copilot y Bixby para responder consultas, ofrecer información contextual y controlar diferentes funciones del hogar desde el televisor. informó la empresa Samsung, en la "Expo CES" (Consumer Electronics Show) 2026
La principal diferencia de Micro RGB frente a tecnologías convencionales radica en su arquitectura de iluminación. En lugar de depender de filtros o sistemas tradicionales de retroiluminación, utiliza LEDs independientes para los colores rojo, verde y azul, lo que permite controlar la emisión de luz con una precisión mucho mayor.
Este diseño consigue colores más puros, uniformes y realistas, incluso en escenas con cambios bruscos de iluminación. Al mismo tiempo, reduce el efecto de halo alrededor de los objetos brillantes y mejora la percepción de profundidad, dos aspectos especialmente valorados en películas, videojuegos y transmisiones deportivas.
Otra de las ventajas está en el contraste. Como cada LED puede apagarse de forma individual, el televisor logra negros más profundos y elimina gran parte de las fugas de luz que afectan a otros paneles. La rápida respuesta de los LEDs también ayuda a mantener la nitidez durante escenas de acción o movimientos rápidos.
La inteligencia artificial cumple un papel central en esta tecnología. A través del sistema Vision AI, el televisor analiza en tiempo real el contenido que se reproduce y ajusta automáticamente parámetros como el brillo, el contraste y el perfil de audio para adaptar la experiencia sin que el usuario tenga que realizar configuraciones manuales.
Micro RGB también amplía el rol del televisor dentro del hogar conectado. Gracias a la integración con SmartThings, los usuarios pueden controlar luces, cámaras de seguridad y otros dispositivos inteligentes desde la pantalla principal. A esto se suman Microsoft Copilot y Bixby, que permiten interactuar mediante lenguaje natural para realizar consultas o acceder a información sin interrumpir la reproducción.
La incorporación de Micro RGB refleja una evolución del mercado de televisores, donde la calidad de imagen ya no depende únicamente del panel, sino también del procesamiento mediante inteligencia artificial y de la integración con el ecosistema digital del hogar.