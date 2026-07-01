Micro RGB: así es la nueva tecnología que mejora las imágenes de los Smart TV

Otra de las ventajas está en el contraste. Como cada LED puede apagarse de forma individual, el televisor logra negros más profundos y elimina gran parte de las fugas de luz que afectan a otros paneles. La rápida respuesta de los LEDs también ayuda a mantener la nitidez durante escenas de acción o movimientos rápidos.

La inteligencia artificial cumple un papel central en esta tecnología. A través del sistema Vision AI, el televisor analiza en tiempo real el contenido que se reproduce y ajusta automáticamente parámetros como el brillo, el contraste y el perfil de audio para adaptar la experiencia sin que el usuario tenga que realizar configuraciones manuales.

Micro RGB también amplía el rol del televisor dentro del hogar conectado. Gracias a la integración con SmartThings, los usuarios pueden controlar luces, cámaras de seguridad y otros dispositivos inteligentes desde la pantalla principal. A esto se suman Microsoft Copilot y Bixby, que permiten interactuar mediante lenguaje natural para realizar consultas o acceder a información sin interrumpir la reproducción.

La incorporación de Micro RGB refleja una evolución del mercado de televisores, donde la calidad de imagen ya no depende únicamente del panel, sino también del procesamiento mediante inteligencia artificial y de la integración con el ecosistema digital del hogar.