WhatsApp lanza los nombres de usuario: el paso a paso por reservarlo

El nombre de usuario en WhatsApp funcionará como un identificador único, ofreciendo una forma más segura y práctica de establecer contacto dentro de la aplicación.

Cómo comprobar si la reserva ya está habilitada

-Es necesario ingresar en Ajustes.

-Luego acceder a Cuenta.

-Seleccionar la opción Nombre de usuario.

Desde allí, la aplicación permite verificar si el nombre elegido está disponible o utilizar el mismo identificador asociado a Instagram o Facebook. También incorpora un generador automático que propone distintas alternativas cuando el nombre deseado ya fue registrado.

Meta explicó que decidió abrir la reserva antes del lanzamiento por la gran cantidad de usuarios que utilizan el servicio. La empresa señaló que, con más de 3.000 millones de cuentas activas, muchas personas comparten nombres y apellidos similares, por lo que la reserva anticipada busca brindar igualdad de oportunidades para elegir un identificador.