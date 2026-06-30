WhatsApp lanza los nombres de usuario: el paso a paso por reservarlo

Se trata de uno de los cambios más significativos en el funcionamiento de la aplicación de mensajería y busca mejorar la privacidad. Con esta actualización, adopta un sistema similar al de otras plataformas.
WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, anunció una de las actualizaciones más importantes desde su lanzamiento. La nueva función busca mejorar la privacidad, al permitir que las cuentas puedan identificarse mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir el número de teléfono.
Aunque la herramienta aún no está disponible para todos, Meta ya comenzó el proceso de reserva de nombres de usuario para que cada persona pueda elegir el suyo antes de su implementación oficial. Esta innovación representa un cambio significativo en el funcionamiento de la plataforma, que durante más de 15 años utilizó exclusivamente el número telefónico como identificador de cada cuenta.
Con la incorporación de esta función, WhatsApp adoptará un sistema similar al de otras plataformas, tal el caso de Instagram, donde los usuarios pueden ser encontrados a través de un nombre único precedido por el símbolo @.
Una vez que la actualización esté disponible, será posible iniciar conversaciones con nuevos contactos sin necesidad de revelar el número de teléfono. Esto resultará especialmente útil en grupos, entornos laborales, actividades académicas y situaciones en las que se prefiera mantener la información personal protegida.
El nombre de usuario en WhatsApp funcionará como un identificador único, ofreciendo una forma más segura y práctica de establecer contacto dentro de la aplicación.
-Es necesario ingresar en Ajustes.
-Luego acceder a Cuenta.
-Seleccionar la opción Nombre de usuario.
Desde allí, la aplicación permite verificar si el nombre elegido está disponible o utilizar el mismo identificador asociado a Instagram o Facebook. También incorpora un generador automático que propone distintas alternativas cuando el nombre deseado ya fue registrado.
Meta explicó que decidió abrir la reserva antes del lanzamiento por la gran cantidad de usuarios que utilizan el servicio. La empresa señaló que, con más de 3.000 millones de cuentas activas, muchas personas comparten nombres y apellidos similares, por lo que la reserva anticipada busca brindar igualdad de oportunidades para elegir un identificador.
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