Qué es el agua "no convencional", el descubrimiento que podría cambiar la geología

Un estudio reveló un nuevo mecanismo de formación de agua en las profundidades terrestres que obliga a revisar el ciclo del agua.
Un equipo internacional de científicos descubrió un mecanismo hasta ahora desconocido mediante el cual el agua puede formarse en las profundidades de la Tierra. El hallazgo, liderado por investigadores de la Universidad de Bologna y publicado en la revista Science Advances, podría modificar el conocimiento actual sobre el ciclo del agua y abrir nuevas líneas de investigación en geología y exploración espacial.
El estudio de Bologna, Italia encabezado por el investigador Alberto Vitale Brovarone, sostiene que el agua puede generarse dentro del planeta sin depender exclusivamente del ciclo geológico conocido hasta ahora. Según los especialistas, este proceso obliga a revisar los modelos que describen el funcionamiento del ciclo del agua en la Tierra.
Hasta el momento, la geología consideraba que el agua seguía un circuito prácticamente cerrado. Además del agua presente en ríos, océanos y lluvias, grandes cantidades permanecen atrapadas químicamente en las rocas del fondo marino y son transportadas hacia el interior terrestre por el movimiento de las placas tectónicas.
En las profundidades, esa agua se libera desde distintos minerales y participa en la formación de magmas que ascienden hasta la superficie, donde expulsan lava y vapor de agua, completando así el ciclo. "Pero descubrimos que también existe algo más y esta novedad representa un desafío para la comunidad científica", explicó Vitale Brovarone.
El nuevo mecanismo identificado ocurre cuando se libera hidrógeno molecular en el interior del planeta. Ese gas entra en contacto con minerales ricos en oxígeno presentes en las rocas profundas y, como resultado de esa interacción química, se forma agua (HO).
Los investigadores señalaron que el hidrógeno molecular puede desplazarse por las rocas, escapar hacia el espacio, acumularse en depósitos subterráneos o servir como fuente de energía para microorganismos. El estudio demuestra ahora que también puede dar origen directamente al agua en las profundidades terrestres. "Las implicancias de este descubrimiento son enormes en muchos sectores, y lo más interesante es que estaba frente a nuestros ojos, pero no lográbamos verlo", afirmó el científico.
Los especialistas consideran que este hallazgo permitirá comprender mejor procesos internos del planeta, como la formación de magmas profundos y las condiciones que favorecen la ocurrencia de terremotos. Además, sostienen que el ciclo del agua ya no debería interpretarse como un sistema completamente cerrado.
La investigación también podría influir en la búsqueda de agua en otros planetas y en la interpretación de los datos enviados por sondas espaciales, un aspecto clave para estudiar la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Del trabajo participaron científicos de las universidades italianas de Milán, Padova y Napoli Federico II, junto con investigadores de Francia, Estados Unidos, Alemania y la Agencia Espacial Europea.
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