Qué es el agua "no convencional", el descubrimiento que podría cambiar la geología

El nuevo mecanismo identificado ocurre cuando se libera hidrógeno molecular en el interior del planeta. Ese gas entra en contacto con minerales ricos en oxígeno presentes en las rocas profundas y, como resultado de esa interacción química, se forma agua (HO).

Los investigadores señalaron que el hidrógeno molecular puede desplazarse por las rocas, escapar hacia el espacio, acumularse en depósitos subterráneos o servir como fuente de energía para microorganismos. El estudio demuestra ahora que también puede dar origen directamente al agua en las profundidades terrestres. "Las implicancias de este descubrimiento son enormes en muchos sectores, y lo más interesante es que estaba frente a nuestros ojos, pero no lográbamos verlo", afirmó el científico.

Los especialistas consideran que este hallazgo permitirá comprender mejor procesos internos del planeta, como la formación de magmas profundos y las condiciones que favorecen la ocurrencia de terremotos. Además, sostienen que el ciclo del agua ya no debería interpretarse como un sistema completamente cerrado.

La investigación también podría influir en la búsqueda de agua en otros planetas y en la interpretación de los datos enviados por sondas espaciales, un aspecto clave para estudiar la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Del trabajo participaron científicos de las universidades italianas de Milán, Padova y Napoli Federico II, junto con investigadores de Francia, Estados Unidos, Alemania y la Agencia Espacial Europea.