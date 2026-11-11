La polémica que sacude a Nvidia: una infidelidad, una presunta espía china y una investigación

Según una investigación de The New York Times recogida por Reuters, las autoridades estadounidenses sospechan que Alice Huang colaboraba con los servicios de inteligencia chinos y que habría desarrollado una relación cercana con el empresario. El gobierno de China rechazó esas acusaciones y las calificó como infundadas.

El 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa. Aunque asumió la responsabilidad por su conducta, no identificó públicamente a la mujer involucrada ni admitió haber compartido información reservada. Sin embargo, ante los directivos de la compañía reconoció haber mantenido una relación íntima con una ejecutiva identificada por los servicios estadounidenses como presunta espía china.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang; junto a Alice Huang la supuesta espía china

Tras las revelaciones periodísticas, el directorio de Nvidia encargó una investigación a un comité de directores independientes, con asesoramiento legal externo, para determinar si su CEO pudo haber sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el FBI estaba examinando el caso. Además, tres comités de la Cámara de Representantes solicitaron explicaciones sobre los contactos del empresario y los protocolos de seguridad de la compañía.

A las investigaciones se sumó una demanda colectiva presentada por accionistas de Nvidia, que acusan a la empresa y a Huang de ocultar información relevante sobre su relación con Alice Huang y los posibles riesgos que podía representar para las actividades de la compañía.

El reclamo judicial también cuestiona declaraciones anteriores de Nvidia sobre Megaspeed, una empresa que había sido examinada por las autoridades estadounidenses ante las sospechas de que podía facilitar el acceso de clientes chinos a procesadores sujetos a restricciones comerciales.

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones estableció públicamente que Huang haya participado en actividades de espionaje. Nvidia aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense y mantiene su respaldo al directivo.

Quién es Alice Huang, la empresaria vinculada como espía del gobierno chino

Antes de ingresar al negocio de los procesadores para inteligencia artificial, Alice Huang desarrolló buena parte de su carrera profesional en el sector financiero chino. Su trayectoria incluye puestos directivos en empresas de inversión de Shanghái y antecedentes laborales en el mundo bancario. Según una investigación de Reuters, entre 2016 y 2017 ocupó distintos cargos ejecutivos en Shanghai Hexi Investment Management.

Su llegada al negocio de la inteligencia artificial se produjo a través de Megaspeed, una compañía originalmente registrada en Singapur bajo el nombre de 7Road International. En marzo de 2023, cuando la empresa adoptó su denominación actual, Huang pasó a ser su accionista controlante y también ocupó funciones directivas en una filial de Indonesia.

A finales de ese mismo año, las acciones de Megaspeed fueron transferidas a SwiftData, otra sociedad registrada en Singapur, y Huang dejó sus cargos formales. No obstante, una investigación del grupo estadounidense C4ADS señaló que podría haber conservado influencia sobre las operaciones de la compañía, aunque no logró determinar quién controla en última instancia la nueva sociedad propietaria.

Por qué el escándalo preocupa a la industria de la inteligencia artificial

La importancia del caso está relacionada con el papel que desempeña Nvidia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sus procesadores se utilizan para entrenar y ejecutar algunos de los modelos más avanzados del mundo, por lo que numerosas empresas tecnológicas necesitan acceder a estos componentes para desarrollar sus propios sistemas.

Esta dependencia explica por qué una investigación sobre el máximo responsable de la compañía puede generar consecuencias que excedan su situación personal. Cualquier incertidumbre sobre la conducción de Nvidia, sus operaciones comerciales o la seguridad de su información estratégica puede afectar la confianza de inversores y clientes.

El caso también tiene un componente geopolítico. Desde 2022, Estados Unidos mantiene restricciones sobre la exportación de determinados chips avanzados hacia China, ante el temor de que esta tecnología pueda utilizarse con fines militares o de inteligencia. Aunque las normas se flexibilizaron parcialmente para permitir la venta de modelos menos potentes, el acceso a los procesadores más sofisticados continúa siendo uno de los puntos de conflicto entre ambos países.

En ese escenario, las autoridades estadounidenses investigaron las actividades de Megaspeed ante la posibilidad de que hubiera facilitado el acceso de clientes chinos a chips restringidos. Sin embargo, tampoco existe una conclusión pública de que esa compañía haya infringido las normas de exportación.

Las repercusiones también llegaron a los mercados. El lunes, las acciones de Nvidia cerraron con una caída del 4,3%, que representó una reducción de aproximadamente USD 190.000 millones en su valor bursátil. Durante las operaciones de la tarde del martes, los títulos registraban un retroceso superior al 5%.

Cómo puede afectar el caso al futuro de la IA y qué podría pasar con Nvidia

Aunque todavía no está claro qué consecuencias tendrán las investigaciones, el escándalo expuso hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial está ligado a una sola compañía y a las decisiones de su principal ejecutivo.

Si Nvidia comienza a tener problemas, podrían abrirse oportunidades para otras compañías que desarrollan tecnologías similares, entre ellas AMD, Qualcomm y Google. Estas empresas cuentan con productos que pueden utilizarse como alternativas a los de Nvidia, aunque no todas compiten en los mismos segmentos. AMD fabrica procesadores y aceleradores para centros de datos, Google desarrolló chips especializados para sus sistemas de inteligencia artificial y Qualcomm trabaja en soluciones para incorporar estas capacidades a distintos dispositivos.

El avance de estas alternativas podría permitir que las empresas que desarrollan inteligencia artificial reduzcan su dependencia de Nvidia. Actualmente, buena parte de los modelos más avanzados utiliza sus procesadores, por lo que cualquier dificultad que afecte al fabricante estadounidense puede generar preocupación sobre la disponibilidad de tecnología para nuevos proyectos.

En China, el escenario presenta características diferentes. Las restricciones estadounidenses sobre la venta de chips avanzados impulsaron la búsqueda de procesadores que permitan continuar desarrollando inteligencia artificial sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros.

Huawei es una de las compañías que trabaja en ese campo, junto con otras empresas tecnológicas chinas que buscan desarrollar alternativas para entrenar y ejecutar modelos de IA. Estos proyectos ya estaban en marcha antes del escándalo, pero las dificultades que atraviesa Nvidia podrían reforzar el interés por reducir la dependencia de sus productos.

Por ahora, las consecuencias inmediatas se concentran en la investigación sobre Jensen Huang, la demanda de los accionistas y la incertidumbre sobre la conducción de la empresa. Nvidia no anunció modificaciones en sus operaciones ni cambios en su dirección y sostiene que no existen motivos para creer que sus secretos tecnológicos hayan quedado comprometidos.

Una eventual confirmación de que hubo una filtración de información estratégica podría generar consecuencias mucho más graves, tanto para la empresa como para las autoridades estadounidenses, debido a la importancia de sus procesadores en la competencia tecnológica con China. Sin embargo, ese escenario continúa siendo hipotético.