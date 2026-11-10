La directora ejecutiva explicó que la aerolínea necesita renovar sus sistemas informáticos, desarrollados durante varias décadas. Según datos citados por la BBC, Qantas destina más de 1.000 millones de dólares australianos al año a tecnología y opera más de 1.000 aplicaciones antiguas que no fueron diseñadas para funcionar de manera integrada.

Hudson sostuvo que el acuerdo con Accenture permitirá acceder a especialistas en datos e inteligencia artificial, un área en la que existe una fuerte competencia entre las empresas. Además, explicó que Qantas no puede incorporar personal al ritmo que demanda la transformación tecnológica. Con el tiempo, las funciones transferidas también incorporarán más procesos de automatización e IA.

La compañía transferirá funciones de finanzas, compras, recursos humanos y marketing a Accenture, en un proceso que comenzará a mediados de 2027 y se extenderá durante varios años.

El convenio tendrá una duración de varios años y apunta a rediseñar y simplificar distintas áreas corporativas, además de reducir tareas duplicadas. Según la compañía, el objetivo es que sus empleados "puedan concentrarse en actividades que aporten mayor valor a los clientes y al negocio".

El anuncio de Qantas se convirtió en el tercer plan importante de despidos corporativos comunicado en Australia en un período de tres semanas, después de las reestructuraciones de la empresa de diseño Canva y del banco National Australia Bank.

La decisión llegó días después de que Qantas comunicara al mercado que aumentaría sus tarifas y reduciría vuelos debido al incremento del costo del combustible. En el mismo mensaje interno, Hudson señaló que la aerolínea creó más de 4.400 puestos operativos desde 2023 y que espera contratar a miles de trabajadores más en Australia durante los próximos años.

Los sindicatos, por su parte, advirtieron que los despidos masivos anticipan el impacto que podría tener la inteligencia artificial sobre el empleo. La empresa aseguró que mantiene conversaciones con las organizaciones gremiales y el personal sobre los cambios.