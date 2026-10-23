La empresa defendió el control operativo de los clientes sobre su sistema Maven, en medio de la preocupación europea por las interrupciones de Starlink y Starshield en Ucrania.
Palantir aseguró que ni la compañía ni el Gobierno de Estados Unidos pueden desconectar su sistema de inteligencia artificial militar Maven Smart System, utilizado por la OTAN y varias fuerzas armadas europeas. La declaración busca despejar los temores sobre la dependencia tecnológica de los aliados europeos, tras las recientes interrupciones en los servicios satelitales que utiliza Ucrania.
Louis Mosley, vicepresidente ejecutivo de Palantir para el Reino Unido y Europa, afirmó en una entrevista con Reuters en Bruselas que los clientes tienen el control operativo total del software que compraron. “No hay interruptores de apagado. No existe la posibilidad de que Palantir o el Gobierno estadounidense intervengan y lo apaguen”, sostuvo.
Las declaraciones se produjeron después de las controversias por el funcionamiento de Starlink y Starshield, los servicios de comunicaciones satelitales operados por SpaceX, la empresa de Elon Musk. El 13 de octubre, Kiev acusó a Washington de ralentizar deliberadamente Starshield, una red de uso militar de la que dependen las fuerzas ucranianas en el frente.
Posteriormente, informaciones periodísticas señalaron que la Casa Blanca había ordenado a SpaceX limitar el acceso de Ucrania a Starshield. La situación reavivó las preocupaciones sobre la capacidad de las empresas tecnológicas estadounidenses y de la Administración de Donald Trump para restringir servicios estratégicos utilizados por sus aliados.
Musk respondió a las críticas en la red social X y afirmó que los sistemas Starshield pertenecen al Gobierno estadounidense y están bajo su control. También señaló que cualquier limitación de velocidad o uso es decidida por el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, por el presidente. Trump, por su parte, negó haber ordenado una restricción y dijo que no creía que Musk hubiera tomado esa decisión.
La falta de claridad sobre quién fue responsable de las posibles limitaciones alimentó la inquietud en Europa. Para los gobiernos del continente, el riesgo no se limita a una interrupción técnica: también existe la preocupación de que Washington pueda utilizar la dependencia de tecnología estadounidense como una herramienta de presión política sobre sus aliados.
El sistema Maven de Palantir utiliza inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información del campo de batalla procedente de satélites, radares, drones y otros sensores. Su objetivo es acelerar el análisis de los datos y la toma de decisiones militares, en un contexto en el que la velocidad para interpretar información puede resultar determinante para las operaciones.
En 2025, Palantir obtuvo un contrato de 480 millones de euros con la OTAN para suministrar el sistema Maven. Desde entonces, la plataforma fue desplegada en el Mando Aliado de Operaciones, con sede en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), y en junio de este año alcanzó la denominada “capacidad operativa técnica plena”.
Pese a su implementación en la alianza, algunos países europeos mantienen reservas sobre el sistema. Francia y Alemania, entre otros miembros de la OTAN, decidieron no participar en Maven por sus preocupaciones sobre el grado de control que una empresa privada puede ejercer sobre herramientas vinculadas con las operaciones en el campo de batalla.
La defensa de Palantir sobre el control operativo de Maven busca diferenciar su tecnología de la controversia que rodea a los servicios satelitales de SpaceX. Sin embargo, las interrupciones denunciadas en Ucrania dejaron en evidencia la preocupación europea por la dependencia de proveedores estadounidenses para sostener capacidades militares estratégicas.