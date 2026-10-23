Musk respondió a las críticas en la red social X y afirmó que los sistemas Starshield pertenecen al Gobierno estadounidense y están bajo su control. También señaló que cualquier limitación de velocidad o uso es decidida por el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, por el presidente. Trump, por su parte, negó haber ordenado una restricción y dijo que no creía que Musk hubiera tomado esa decisión.

La falta de claridad sobre quién fue responsable de las posibles limitaciones alimentó la inquietud en Europa. Para los gobiernos del continente, el riesgo no se limita a una interrupción técnica: también existe la preocupación de que Washington pueda utilizar la dependencia de tecnología estadounidense como una herramienta de presión política sobre sus aliados.

El sistema Maven de Palantir utiliza inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información del campo de batalla procedente de satélites, radares, drones y otros sensores. Su objetivo es acelerar el análisis de los datos y la toma de decisiones militares, en un contexto en el que la velocidad para interpretar información puede resultar determinante para las operaciones.

En 2025, Palantir obtuvo un contrato de 480 millones de euros con la OTAN para suministrar el sistema Maven. Desde entonces, la plataforma fue desplegada en el Mando Aliado de Operaciones, con sede en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), y en junio de este año alcanzó la denominada “capacidad operativa técnica plena”.

Pese a su implementación en la alianza, algunos países europeos mantienen reservas sobre el sistema. Francia y Alemania, entre otros miembros de la OTAN, decidieron no participar en Maven por sus preocupaciones sobre el grado de control que una empresa privada puede ejercer sobre herramientas vinculadas con las operaciones en el campo de batalla.

La defensa de Palantir sobre el control operativo de Maven busca diferenciar su tecnología de la controversia que rodea a los servicios satelitales de SpaceX. Sin embargo, las interrupciones denunciadas en Ucrania dejaron en evidencia la preocupación europea por la dependencia de proveedores estadounidenses para sostener capacidades militares estratégicas.