Persianas, estores o cortinas: qué conviene poner en cada ventana para el invierno

Persianas: la barrera principal contra el frío exterior

Las persianas son el sistema que más aísla del frío porque trabajan del lado de afuera del vidrio. Una persiana bajada en una noche fría genera una cámara de aire entre la persiana y la ventana que funciona como aislante natural, frena el viento que pega contra el vidrio y evita que el calor de adentro se escape por radiación.

En Argentina conviven varios tipos de persianas. Las persianas enrollables de aluminio inyectado con poliuretano son las más comunes en obra nueva y aíslan bastante bien. Las persianas de PVC son más económicas, livianas y resistentes a la humedad, pero aíslan algo menos que el aluminio relleno. Las persianas de madera tradicional, menos habituales hoy, siguen siendo las mejores en términos de conductividad térmica.

Si tu casa o departamento ya tiene persianas, el primer chequeo del invierno debería ser revisar que cierren bien, que las guías laterales no estén rotas y que el cajón superior esté aislado. Un cajón mal sellado puede dejar pasar más frío que toda la persiana junta.

Donde las persianas no llegan, entran las dos siguientes.

Estores: la solución intermedia que crece en departamentos

Los estores se popularizaron muchísimo en los últimos años en departamentos argentinos, sobre todo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, porque ocupan poco, modernizan al instante y se adaptan a ventanas que no tienen persiana exterior. Trabajan del lado de adentro y, aunque no aíslan tanto como una persiana, ayudan más de lo que parece.

Un estor enrollable con tejido denso y guías laterales bien instaladas genera una segunda barrera entre el vidrio y el ambiente interior. En invierno, esa barrera retiene parte del aire caliente que se escaparía a través del vidrio frío. El efecto se nota especialmente en habitaciones con ventanales grandes o ventanas viejas.

Los formatos de estores que mejor andan en invierno son los estores enrollables opacos (blackout) para dormitorios, los estores screen para living y comedor, y los estores día y noche para espacios donde se quiere regular la luz con precisión sin perder el aislamiento. En cocinas y baños, conviene elegir tejidos de PVC o screen que aguanten la humedad sin manchas ni olores.

Para departamentos en alquiler donde no se pueden poner persianas exteriores, los estores son hoy la solución más recomendada por instaladores de todo el país.

Cortinas: el complemento que sigue teniendo su lugar

Las cortinas tradicionales fueron desplazadas en parte por los estores, pero siguen teniendo un rol importante en el aislamiento térmico, sobre todo cuando son pesadas y de tela densa. Una buena cortina de pana, lino grueso o tela acolchada actúa como una capa adicional de aire entre la habitación y la ventana, atrapa el frío que llega del vidrio y mejora el confort general del cuarto.

El error frecuente es pensar que cualquier cortina aísla. No es así. Las cortinas finas, traslúcidas o de visillo aportan privacidad pero no aíslan del frío. Para que una cortina funcione en invierno tiene que ser pesada, llegar hasta el piso (o muy cerca) y tapar bien todo el ancho de la ventana, dejando lo mínimo de espacio entre la cortina y la pared.

Las cortinas tienen además un valor que ni las persianas ni los estores ofrecen: aportan calidez visual y absorben sonido. En un departamento ruidoso o con paredes muy lisas, sumar cortinas pesadas mejora la sensación térmica y acústica de la habitación al mismo tiempo.

Cómo combinarlas según la habitación

Lo más eficaz no es elegir un solo sistema, sino combinar los que correspondan a cada habitación según uso y presupuesto.

En el dormitorio, la combinación ganadora es persiana exterior + estor enrollable opaco. La persiana bloquea el frío del lado de afuera, el estor blackout suma una capa interior y ayuda a oscurecer la habitación para descansar mejor. Si no hay persiana, un estor opaco con guías laterales y una cortina pesada por delante hacen un trabajo similar.

En el living, suele convenir estor screen + cortina liviana de fondo. El estor regula la luz del día y suma aislamiento, la cortina aporta calidez visual y bloquea las corrientes de aire frío por la noche. Si la ventana es grande y da al exterior, una persiana ayuda muchísimo.

En la cocina y el baño, lo mejor son persianas, estores y cortinas elegidos con criterio funcional: persiana enrollable si hay ventana al exterior, estor screen o de PVC que se limpie fácil, y cortinas livianas solo si suman estéticamente. Las cortinas pesadas en estos ambientes terminan absorbiendo humedad y olores.

En espacios de trabajo en casa, que se multiplicaron desde la pandemia, los estores día y noche son la opción más práctica porque permiten regular la luz para evitar reflejos en la pantalla sin sacrificar aislamiento.

Lo que conviene mirar antes de comprar

Tres puntos que marcan la diferencia entre invertir bien y tirar la plata. El primero es la medida exacta: una persiana, un estor o una cortina mal medidos pierden buena parte de su capacidad de aislamiento. Conviene medir el hueco completo, no aproximar.

El segundo son las guías laterales en estores y persianas. Sin guías, queda un espacio por los costados por donde se cuela el frío y se pierde gran parte del beneficio térmico. Es uno de los detalles que más distingue una instalación buena de una mediocre.

El tercero es el material. En persianas, el aluminio inyectado o la madera dura más y aísla mejor que el PVC común. En estores, el gramaje del tejido importa más que el color. En cortinas, una tela pesada hace la diferencia frente a una liviana del mismo precio.

Una decisión que se nota en la factura

Combinar bien persianas, estores y cortinas según cada habitación no resuelve solo el problema del frío, pero sí cambia mucho cómo se siente la casa adentro y cuántas horas de estufa o aire en modo calor terminás encendiendo. En un invierno donde cada peso de la factura cuenta, son tres aliados de bajo costo comparado con cualquier reforma.

¿Cuándo fue la última vez que miraste el estado real de las ventanas de tu casa y te preguntaste cuál de las tres soluciones te falta para pasar mejor el invierno?