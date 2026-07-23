Google incorpora el video selfie para recuperar el acceso a Gmail sin usar contraseñas

Cuando sea necesario recuperar la cuenta, el sistema pedirá grabar un nuevo video. Google comparará automáticamente ambas grabaciones para verificar que pertenecen a la misma persona y, si la validación es correcta, permitirá recuperar el acceso sin depender de otros métodos de autenticación.

La nueva herramienta puede resultar útil en situaciones como la pérdida del teléfono, el cambio de dispositivo o la imposibilidad de acceder al número telefónico asociado a la cuenta. En esos casos, el video selfie funciona como una prueba adicional de identidad para reducir el riesgo de recuperaciones fraudulentas.

Uno de los principales desafíos de este tipo de sistemas es evitar que puedan ser engañados mediante fotografías, videos pregrabados o contenido generado con inteligencia artificial. Para minimizar ese riesgo, Google exige movimientos específicos durante la verificación para comprobar que se trata de una persona real y no de una imagen manipulada.

Además de comparar el nuevo video con el registrado originalmente, la empresa aseguró que incorpora mecanismos para detectar intentos de suplantación mediante deepfakes y otras técnicas de manipulación digital. A esto se suman los sistemas habituales que identifican comportamientos sospechosos durante los intentos de inicio de sesión.

Google también remarcó que el video selfie solo se almacena con el consentimiento del usuario y permanece protegido mediante cifrado mientras no se utiliza. La grabación puede eliminarse en cualquier momento desde la configuración de la Cuenta de Google si el usuario decide dejar de utilizar este método.

Con esta incorporación, Google amplía las opciones disponibles para proteger el acceso a sus servicios y ofrecer alternativas de recuperación más allá de las contraseñas tradicionales. La compañía insiste en que el video selfie actúa como un mecanismo complementario y convivirá con herramientas como las passkeys y la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad de las cuentas.