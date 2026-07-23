La Unión Europea multó a Google con US$1.000 millones por prácticas antimonopolio

La Unión Europea multó a Google con US$1.000 millones

Los reguladores también determinaron que Google aplicó restricciones en Google Play que impedían a los desarrolladores comunicarse con los usuarios o dirigirlos hacia métodos de pago externos, evitando así que realizaran transacciones por fuera de la tienda oficial y redujeran las comisiones percibidas por la compañía.

La sanción se apoya en la Ley de Mercados Digitales, una normativa aprobada por la Unión Europea en 2022 para limitar el poder de las plataformas consideradas "guardianes de acceso". La legislación busca impedir que las empresas con una posición dominante utilicen sus ecosistemas para dificultar el crecimiento de competidores.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, sostuvo que los mejores productos deben imponerse por su calidad y no por pertenecer a la empresa que controla el motor de búsqueda. En la misma línea, el portavoz Thomas Regnier afirmó que los consumidores europeos tienen derecho a elegir alternativas y que las plataformas deben garantizar condiciones de competencia equitativas.

Google deberá afrontar una multa de 4.125 millones de euros tras el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Google rechazó la decisión. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de la compañía, calificó la multa como una medida que perjudicará a empresas y consumidores europeos. El ejecutivo sostuvo que la aplicación de la normativa obligará a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real y a modificar mecanismos de seguridad presentes en Google Play.

La resolución se suma a otros antecedentes regulatorios contra Google en Europa. La empresa perdió recientemente una apelación relacionada con una multa de 4.500 millones de dólares por prácticas vinculadas al sistema operativo Android y, desde 2017, acumula sanciones superiores a los 10.000 millones de euros impuestas por la Unión Europea.

El caso también se desarrolla en medio de un escenario de tensión política entre Bruselas y Washington. Donald Trump ha cuestionado reiteradamente las investigaciones europeas contra las grandes tecnológicas estadounidenses y advirtió que responderá con medidas comerciales frente a lo que considera un trato discriminatorio hacia esas compañías.

Aun así, las autoridades europeas sostienen que la resolución responde exclusivamente al resultado de la investigación y no a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Un funcionario del bloque aseguró que la decisión estaba lista para ser anunciada con independencia del contexto político y económico.

La ofensiva regulatoria de la Unión Europea no se limita a Google. En las últimas semanas, Bruselas también exigió cambios en las restricciones que afectan a empresas rivales de inteligencia artificial dentro de Android y reclamó a Meta modificaciones en el diseño de Instagram y Facebook para reducir funciones consideradas potencialmente adictivas, en una estrategia que busca reforzar la competencia y la protección de los usuarios en el ecosistema digital.