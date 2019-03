PopuReview | Probamos el nuevo Far Cry New Dawn

Para situarnos en contexto: el videojuego se desarrolla 17 años después que su predecesor, en un mapa que sobrevivió a un nuevo holocausto nuclear y se encuentra en plena reconstrucción, con menos humanos y más espacio para la naturaleza.

Las esperanzas renacen en Prosperity, una pequeña comunidad que luego es invadida y arrasada por los Salteadores.

Far Cry New Dawn

En las primeras secuencias, que cumplen también la función de tutorial, nos topamos con un mundo similar a la FC5, pero con rosa por doquier, fruto de la vegetación que comienza a adueñarse de los paisajes post-apocalipsis.

También vamos a conocer a un par de gemelas villanas, que son unas verdaderas psicópatas, pero no entraremos en mayores descripciones sobre ellas para evitar spoilers.

Gemelas.jpg

El juego cuenta una veintena de misiones principales y 8 secundarias, las cuales pueden resolverse en aproximadamente 12 horas. Un poco más para aquellos amantes de los recorridos de mapas.

En ellas tendremos que reforzar las defensas de Prosperity, reclutar especialistas y hasta atacar bases enemigas para quedarnos con todo su etanol, el botín más preciados de estas violentas excursiones.

El campamento es la base central y allí tendremos varias instalaciones para ir mejorando nuestro personaje y gestionar nuestros recursos.

Afuera nos aguarda un mapa extenso, pero con zonas contaminadas por radiación a las cuales no vamos a poder acceder.

Cabe destacar que Far Cry New Dawn nos presenta un sistema de conducción y disparos que se siente muy similar a las entregas anteriores. Además, la inteligencia artificial de los enemigos subió un escalón con respecto a títulos pasados.

Los enemigos tienen 3 niveles y uno superior: elite, para que pensemos bien si atacamos o nos escapamos.

Además, durante las horas de juego vamos a sentir en varias oportunidades que estamos ante recursos de un RPG, pero quedará en eso: sensaciones.

La historia en New Dawn se puede comprender si no jugaste previamente FC5, pero habrán varios aspectos que pasarás por alto si no estás familiarizado con el universo de eta franquicia.

En este nuevo mundo, como comentamos anteriormente, el etanol es lo que realmente vale y vas a despejar bases enemigas, las cuales serán un verdadero reto, para hacerte con él.

El armamento también está ambientado con lo que te rodea, y deberás ir creando tus propias armas con los desechos que rescates a tus alrededores.

Vale aclarar que el juego transcurre en primera persona, por lo cual si eres uno de esos jugadores que se marea con facilidad, apunta mejor hacia otro que se desarrolle con otra vista.

CONCLUSIONES

Entretenido, es una continuación del título anterior y agrega la gestión de recursos como un verdadero desafío.

Es cierto que si jugaste FC5, las misiones te pueden resultar familiar y con el correr de las horas podrías notarlo un poco monótono.

Pero lo importante es que este título otorga bastantes horas de diversión, fieles al estilo de Far Cry, pese a algunos huecos en el guión y algunos detalles técnicos con los que te toparás con el correr de las misiones.