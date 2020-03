La pregunta evidente era: ¿Por qué rebajar tanto uno de los mejores títulos del 2019? (Te invitamos a leer nuestra reseña en este link).

Con el correr de los días el motivo fue revelado: promocionar su nuevo DLC, Warlords of New York.

Esta “expansión” nos traslada a Manhattan, ubicación conocida por quienes jugaron el primer capítulo de esta franquicia, la cual dejó de estar decorada por la nieve para darle lugar a la vegetación… y nuevos (y más poderosos) enemigos, liderados por el ex agente Aaron Keener.

A continuación te contamos nuestra experiencia frente al desafío que nos llevó aproximadamente 12 horas concluir en PlayStation 4.

La historia

Warlords of New York cuenta con una interesante campaña y tiene lugar inmediatamente después de los eventos de The Division 2. Tras concluir con los desafíos del juego situado en el DC, un helicóptero nos trasladará hacia el nuevo reto.

En esta historia tendremos que derrotar al agente Aaron Keener, un desertor que cuenta con la ayuda de cuatro secuaces que lideran sus respectivas fuerzas y cuyo objetivo es liberar un mortal virus (¿la trama les suena?), similar al Green Poison, el cual causó estragos en el primer TD.

De esta manera, tendremos que cazar uno por uno a estos esbirros e ir recolectando pistas para dar con el paradero del villano a lo largo de las misiones que componen el DLC, algunas de las cuales pecan por su prolongada extensión y nos hicieron sufrir por sus prolongados puntos de carga.

Por momentos olvidamos que estábamos frente a un complemento y tenemos la sensación de estar frente a un juego completamente nuevo.

Jugabilidad

La mecánica es sencilla y efectiva: avanzar, recolectar información de la trama, nutrirte de nuevos elementos y destruir los planes del enemigo.

En cuanto al combate, no tenemos grandes cambios: el ciclo “disparar, esconderte, recargar” se mantiene prácticamente sin cambios.

Claro, si dejaste pasar un tiempo entre TD2 y está expansión vas a perder algunas vidas hasta que vuelvas a tomarle el ritmo a la rutina de ataque.

Para ello tendremos nuevas habilidades para desplegar en combate, como los son las bombas adhesiva y trampas eléctricas, entre las más destacadas.

Pero cabe destacar que Warlords of New York sumó cambios en la jugabilidad, con las armas como factor más destacado y que nos obligará a ser estratégicos al momento de decidir cuáles vamos a utilizar y qué equipo quedará para descarte.

Además, los diferentes equipos que compondrán la “armadura” del protagonista están dotadas con más información para que cada uno pueda estudiar y escoger la que se adecue a las necesidades de cada perfil de jugador.

The Division 2: Warlords of New York es un DCL muy entretenido. Esta expansión se siente por momentos como un juego nuevo con atrapantes desafíos.

Ofrece varios cambios en su jugabilidad para explotar sus virtudes y no quedar en una simple experiencia de alargue.

Su campaña es corta, es verdad, pero tiene más atractivo que la pasada situada en el DC.

Entre las críticas que se destacan podemos remarcar sus prolongados tiempos de carga y los nulos cambios en el modo de combate.

¿Vale la pena?

Cada enemigo es, a la hora de enfrentarlos, una experiencia completamente diferente ya que cuentan con elementos únicos que te pondrán a prueba. La historia la podrás resolver en un promedio de 12 horas, pero en un momento donde se debe respetar la cuarentena, cumple con su objetivo de brindar entretenimiento a sus usuarios.