Trump pidió que los centros de datos de IA paguen un dividendo a las comunidades locales

Estos convenios se conocen como Acuerdos de Beneficios para la Comunidad (CBA, por sus siglas en inglés) y establecen compromisos económicos, ambientales o de infraestructura para las localidades involucradas. Sin embargo, la firma de estos pactos no garantiza necesariamente un cambio en la opinión pública ni elimina las críticas sobre sus condiciones.

Donald Trump publicó en Truth Social u

Uno de los casos más relevantes es el de Meta en El Paso, Texas, donde la compañía impulsa un proyecto financiado por el gigante de inversión BlackRock. La iniciativa, que comenzó en 2023 con una inversión de 1.500 millones de dólares, se transformó en un campus valuado en 14.000 millones y generó una fuerte reacción pública. En junio, el ayuntamiento votó por 5 a 3 en contra de cancelar el acuerdo.

Posteriormente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, cerró un convenio que contempla medidas para proteger a la comunidad, entre ellas que Meta financie su propia infraestructura eléctrica, reutilice el agua y reduzca su dependencia de incentivos financiados por los contribuyentes. La empresa se refirió al acuerdo, pero no detalló los compromisos específicos señalados por el gobernador. La candidata demócrata a la gobernación Gina Hinojosa cuestionó el pacto al sostener que no establece condiciones vinculantes para la tecnológica. Meta prevé terminar las obras en dos años.

En septiembre, el Ayuntamiento de Lancaster, Pensilvania, firmó el primer CBA plenamente ejecutado para un centro de datos en Estados Unidos. El acuerdo corresponde al Lancaster AI Hub, un complejo de computación en la nube e inteligencia artificial valuado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Entre sus compromisos figuran un fondo de desarrollo económico de 10 millones de dólares, otro de igual monto para sostenibilidad y energía limpia, un fondo de planificación de 250.000 dólares y 10 millones en créditos para proteger a la ciudad ante posibles incumplimientos ambientales y financieros.

En octubre, la promotora Digital Realty obtuvo una primera aprobación pública para construir un campus de centros de datos de 280 acres en De Soto, Kansas. La empresa ofreció a los residentes créditos por 1.000 dólares durante 10 años en facturas de servicios y en impuestos sobre la propiedad. La propuesta forma parte de una inversión de 20 millones de dólares que, según la compañía, generará ingresos fiscales recurrentes, empleo y otros beneficios económicos para la comunidad.