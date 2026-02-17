Un polaco de 9 años rompió el récord mundial del armado más rapido del "Cubo Mágico"

Según informa el medio Idman.Biz, el talentoso niño, que tiene solo nueve años, ha causado una gran sensación resolviendo el cubo en 2.76 segundos. Este resultado es considerado uno de los registros más extraordinarios en el “speedcubing”.

Con esto, superó al anterior poseedor del récord, Xuanyi Geng, de China. Aquella marca era de 3,057 segundos.

Que es el “speedcubing”: el armado a velocidad del Cubo de Rubik

El speedcubing es una disciplina competitiva que consiste en resolver el cubo de Rubik (o conocido popularmente como Cubo Mágico), y otros rompecabezas tridimensionales similares en el menor tiempo posible. Quienes lo practican, combinan velocidad, memoria y destreza manual para ejecutar una secuencia precisa de movimientos algorítmicos que les permita llegar a la solución en apenas segundos.

A pesar de que el cubo rubik es el más conocido, también existen otro tipo de variantes que simplifican o dificultan la resolución

Aunque el Cubo de Rubik fue creado en 1974, el “speedcubing” como actividad organizada comenzó a ganar popularidad a partir de la década de 1980 y hoy se ha convertido en un fenómeno global.

Existen miles de variantes del clásico “cubo mágico”, pero en el ámbito competitivo se reconocen oficialmente 17 modalidades distintas, que incluyen diferentes tamaños de cubos, resoluciones con una sola mano o incluso con los ojos vendados.

Las competencias oficiales están reguladas por la World Cube Association (WCA), una organización sin fines de lucro fundada en 2003. La WCA es la encargada de establecer las reglas, homologar los resultados y mantener una base de datos mundial con todos los tiempos oficiales registrados. Para garantizar el cumplimiento del reglamento, cuenta con delegados distribuidos en distintos países que supervisan los torneos y certifican las condiciones de competencia.