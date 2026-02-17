La fiebre de la IA dispara el precio de la memoria RAM y encarece las computadoras personales

Empresas como Falcon Northwest, especializada en computadoras de alto rendimiento, debieron afrontar la triplicación del precio de la memoria RAM en pocos meses y trasladaron ese incremento a sus clientes. Según TechInsights, una PC promedio en Estados Unidos subirá este otoño unos 119 dólares, equivalente a un 23% interanual, debido al encarecimiento de la RAM y la memoria flash NAND.

En Argentina, este problema ya hace meses que es evidente con la subida de precios, y falta de stock en varias de las principales tiendas especializadas en el armado y venta de componentes de de PCs. Para inicios de 2024 un DDR 4 de 16GB de memoria podía valer entre los 32 mil y los 45 mil pesos. Hoy en febrero de 2026 la DDR 4 de 8GB (la mitad de potencia que la anterior), sale como mínimo 105 mil pesos en el sitio de compras online más reconocido.

Embed ¿Por qué está subiendo tanto el precio de la RAM?



La RAM es la memoria de corto plazo de tu computadora, tu celular o tu consola.



Ahí se guarda lo que el dispositivo necesita en este momento para funcionar rápido.



En los últimos meses la RAM se está encareciendo por la… pic.twitter.com/SjGWYON5S7 — Juan Carlos Ortiz Ciberseguridad para Empresas (@CycuraMX) November 28, 2025

El fenómeno responde a que compañías como OpenAI, Meta y Google demandan grandes volúmenes de memoria para sus centros de datos, donde la memoria es clave para acelerar aplicaciones de inteligencia artificial. La industria concentra su producción en tecnologías de alto ancho de banda (HBM), que utilizan más recursos y reducen la oferta disponible para el mercado de consumo.

El mercado de la memoria, dominado por Samsung, SK Hynix y Micron, atraviesa una etapa de capacidad limitada. Micron, que decidió enfocarse en clientes estratégicos como los centros de datos de IA, anticipó que las condiciones ajustadas en DRAM y NAND podrían extenderse más allá de 2026, mientras amplía su capacidad productiva con nuevas fábricas cuya producción adicional no estará disponible hasta al menos 2027.

Esto afectará también a las notebooks y a los dispositivos móbiles como tablets o celulares, los cuales ya preveen que los futuros grandes lanzamientos cuenten incluso con menos memoria RAM que los terminales considerados de "Gama Alta" actuales.