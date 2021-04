Viernes negro para Bitcoin: se desploma y reina la incertidumbre

En total, la principal criptomoneda del mundo cayó cerca de un 6% en las últimas 24 horas y un 18,95% durante la última semana, por lo que atraviesa su segunda semana seguida en caída por primera vez desde inicios de este año, aunque con una mayor pérdida en su precio, según el portal especializado Coinmarketcap.

La caída de BTC afectó al resto del mercado de las criptomonedas, que revirtió las ganancias de la última semana y afectó a activos como Etherum, Binance Coin y XRP, entre otros.

El cambio de tendencia de alcista a bajista para el mercado cripto, al menos en el corto plazo, podría estar empujado por la noticia de las últimas horas del cierre del exchange Thodex, que cuenta con casi 400 mil clientes en Turquía y que cerró su servicio de manera repentina.

bitcoin1} (1).jpg El bitcoin es la más popular de las criptomonedas.

Si bien la firma emitió un comunicado donde explicó que permanecería cerrada durante cinco días hábiles, el escándalo estallo luego que su CEO, Faruk Fatih Ozer, huyó del país con unos US$ 2.000 millones y miles de deudas con sus inversores.

Hace apenas una semana, Bitcoin había alcanzado un récord de cotización al superar los US$ 63.700, lo que representó un aumento de 114% desde el inicio del año, en la víspera de la salida a bolsa de Coinbase, una de las mayores plataformas de criptomonedas.

Hasta octubre de 2020 el precio del Bitcoin oscilaba en los US$15.000 y nunca había superado los US$20.000.

La demanda de inversores tradicionales por Bitcoin así como la adopción de grandes bancos y fondos como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Blackrock, que anunciaron en los últimos días que ofrecerán a sus clientes la posibilidad de comprar fondos especializadas en criptomonedas a sus clientes, está haciendo crecer al mercado de una forma exponencial.

Luego de superar los US$ 20.000 en diciembre del año pasado, ya en enero rompió la barrera de los US$ 40.000, un mes más tarde superó la marca de US$ 50.000 y, en marzo, la de los US$ 60.000 por lo que no se descartaba que pudiera retomar la senda alcista pese al declino de hoy.