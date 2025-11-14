New American Oil presenta su nuevo sitio web institucional con foco en accesibilidad, transparencia y experiencia del usuario

El rediseño prioriza la velocidad de navegación, la compatibilidad móvil y la organización intuitiva de los contenidos, permitiendo que cualquier visitante pueda comprender rápidamente qué hace NAO, cómo opera y hacia dónde se dirige.

Un portal más claro para entender la operación integral de NA

La nueva arquitectura del sitio agrupa la información por áreas estratégicas de la compañía: Operaciones, Logística, Refinería, EHS/Sustentabilidad, Clientes y Comunidad. Esta estructura facilita el acceso a datos clave sobre los servicios, políticas de seguridad, proyectos en curso y estándares ambientales de NAO.

Según el comunicado interno de NAO360 (noviembre 2025), el nuevo sitio web busca “que cualquiera pueda entender rápido qué hacemos, cómo operamos y hacia dónde vamos”. En línea con esa premisa, se incluyeron secciones de actualización permanente que reflejan los hitos de la compañía y su visión a largo plazo.

Espacio renovado para talento, innovación y comunidad

El portal incluye un área específica denominada “Trabajá en NAO”, pensada para simplificar la postulación a búsquedas activas y acercar la cultura corporativa a potenciales candidatos. Desde allí, los usuarios pueden conocer la propuesta de valor como empleador, los principios de seguridad y calidad que guían la gestión, y las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa.

Asimismo, el nuevo blog de Novedades reunirá hitos mensuales, lanzamientos técnicos, programas de sustentabilidad y noticias relevantes sobre la operación de NAO en Neuquén y otras regiones del país. Este espacio servirá como canal de comunicación abierto con las comunidades y actores del sector energético.

Transparencia y comunicación como ejes de confianza

El lanzamiento del sitio web refuerza la política de comunicación transparente y accesible de NAO, en sintonía con su compromiso con la mejora continua y la participación de todos los sectores de la compañía. La nueva plataforma digital permitirá centralizar información institucional, documentos públicos, canales de contacto y reportes, fortaleciendo la confianza de los grupos de interés en torno a la marca New American Oil.

Sobre New American Oil (NAO)

New American Oil S.A. es una empresa argentina fundada en el año 2000, dedicada a la refinación, abastecimiento y logística de combustibles a nivel nacional y regional. Con operaciones integradas en Vaca Muerta (Neuquén), la compañía combina infraestructura propia, innovación tecnológica y una gestión enfocada en seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

A través de su nueva plataforma web, NAO reafirma su compromiso con la excelencia operativa y la comunicación abierta, consolidando su posición como referente en soluciones energéticas confiables y de alto valor agregado.