Xiaomi invertirá en el país: fabricará celulares y abrirá tiendas oficiales

Y si bien se espera que el anuncio se realice en las próximas semanas en un evento especial, ya comenzaron a filtrarse los primeros detalles del fabricante de la exitosa línea Redmi.

El primero de ellos es que la fabricación de estos equipos se realizará en Tierra del Fuego, polo de este tipo de tecnologías.

Además la compañía china la firma posee un amplio abanico de artículos: computadoras, tablets y televisores, entre otros productos.

Uno de sus últimos anuncios fue el Xiaomi Car, un auto 100% eléctrico que saldrá al mercado en 2024 para competirle cara a cara al Tesla, de Tesla Motors, la compañía del multimillonario inversor Elon Musk.

"Xiaomi tiene como objetivo ofrecer vehículos eléctricos inteligentes de alta calidad a sus usuarios en todo el mundo para disfrutar de una vida inteligente ubicua", informó en un escueto comunicado.

La importante inversión para la apertura del mercado argentino a esa compañía se desprende de la gira que el presidente Alberto Fernández realizó por China esta semana.

Cómo es Xiaomi por dentro

Antes las firmas chinas eran temidas y descartadas por gran parte de los consumidores como consecuencia de productos de baja calidad y servicio posventa lamentable, hoy no son pocos los usuarios que apuestan por estas marcas a la hora de adquirir un smartphone.

Y es normal. Xiaomi se ha convertido en poco tiempo en una de esas marcas que ha pasado de solo conocerse en su país de origen, a ser una de las más grandes en todo el mundo.

Sin embargo no siempre es oro todo lo que reluce. A Xiaomi se le ha criticado mucho. Por sus "copias" a marcas como Apple, que sus teléfonos no son de suficiente calidad o incluso manifestando que sus fábricas no cumplen con los derechos de los trabajadores.

Sea como sea, Xiaomi no es ajena a todo esto por lo que ha decido publicar en su canal de YouTube videos en el que muestra cómo funcionan algunas de sus fábricas por dentro, dejando ver algún que otro detalle importante.