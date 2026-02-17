Tecnología |

YouTube se cayó a nivel mundial

La empresa propietaria de la plataforma de videos, Google no brindó una explicación oficial sobre el problema que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. .

YouTube tuvo una interrupción masiva a nivel global este martes que afectó a miles de usuarios en distinta regiones del mundo

Según datos del sitio Downdetector, que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes a nivel mundial de usuarios que notificaban problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

ADEMÁS: Passkeys de Google: qué son y cómo funcionan

Durante el episodio, muchos usuarios informaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o carga infinita de la plataforma.

Las fallas también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según distintos reportes internacionales. En cambio, otros productos y plataforma de Google, como por ejemplo Gmail, Drive y Maps, no sufrieron cortes.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados