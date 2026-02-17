YouTube se cayó a nivel mundial

Según datos del sitio Downdetector, que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes a nivel mundial de usuarios que notificaban problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

Durante el episodio, muchos usuarios informaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o carga infinita de la plataforma.

Las fallas también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según distintos reportes internacionales. En cambio, otros productos y plataforma de Google, como por ejemplo Gmail, Drive y Maps, no sufrieron cortes.