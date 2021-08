El rating del regreso de Mirtha Legrand a la TV

Como siempre, la apertura del programa estuvo musicalizada con el tema instrumental de siempre. Pero esta vez, la acompañaron dos jóvenes asistentes vestidos con smoking, mientras su locutora decía: "Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”. Se sentó a su mesa ovacionada por el equipo de producción, los técnicos y los invitados.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo Mirtha luego de agradecer el afecto de su equipo y el mensaje de su nieta, Juan Viale, quien la reemplazó durante su ausencia.

Tras la introducción, Mirtha comenzó el programa en el que sus invitados fueron el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, y los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar.

Además:

Redes y ratintg

Como era de esperar, las redes sociales explotaron con el regreso de Mirtha Legrand y rápidamente se convirtió en tendencia.

Además, desde el minuto uno lideró el rating con picos de 13,3 puntos y un promedio superior a los 11 con lo cual, por primera vez en más de un año, su programa pudo derrotar a PH Podemos Hablar que llegó a tener un pico de 12 puntos y una media de 10,5 puntos.