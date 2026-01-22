Australian Open: Cerúndolo y Etcheverry van en busca de los octavos de final

Cerúndolo, 18° preclasificado, se medirá con el ruso Andrey Rublev (13°) no antes de la 01:00 (hora argentina). El porteño llega en gran nivel tras aplastar al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1 y buscará superar por primera vez la tercera ronda en Melbourne, instancia que ya disputó en dos ocasiones sin poder avanzar. El historial lo favorece: lidera 3-1 ante Rublev y todos sus triunfos fueron en sets corridos, aunque será el primer cruce entre ambos en un Grand Slam.

Más tarde, Tomás Etcheverry (62°) tendrá una parada brava frente al kazajo Alexander Bublik (10°), en un partido programado después de las 06:10. El platense viene de una sólida victoria ante el británico Arthur Fery y fue protagonista de una escena emotiva junto a los hinchas argentinos en las tribunas. “Es un privilegio poder estar acá, jugar al tenis con mi gente y estar viviendo de lo que me gusta”, expresó tras el triunfo. Del otro lado estará un rival en gran momento, reciente campeón del ATP 250 de Hong Kong y especialista en superficies rápidas.

La actividad en Melbourne se podrá seguir en vivo por ESPN 2, ESPN 3 y Disney+ Premium, teniendo en cuenta la diferencia horaria de +13 horas con la Argentina. Cerúndolo y Etcheverry intentarán dar el golpe en una jornada que puede marcar un nuevo paso adelante para el tenis argentino en el inicio de la temporada.