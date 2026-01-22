Deportes |

Alpine ya empezó a publicar un adelanto del nuevo auto

Alpine ya comenzó a publicar fotos en redes sociales sobre el nuevo auto de la temporada 2026 que manejará Colapinto. Se ve que predomina el color azul.

Alpine publicó las primeras imágenes del A526, el monoplaza que manejará Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La presentacion oficial se realizara en Barcelona el 23 de enero. La escudería francesa subió una serie de fotos a sus redes sociales, donde dejó ver pequeños detalles del nuevo diseño y calentó la previa con un mensaje claro: “Estamos listos, ¿y vos?”.

ADEMÁS: Franco Colapinto listo para volver al volante: Alpine sacó a la pista el nuevo A526

El piloto argentino realiza la pretemporada con el equipo y se prepara para volver a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. El flamante auto ya fue probado en el circuito de Silverstone con miras al inicio de una temporada que marca una nueva era en la categoría.

auto colapinto
auto alpine
alpine

La hoja de ruta de Alpine y Colapinto antes del inicio de la F1

Alpine ya tiene definida su agenda previa al comienzo del campeonato. Este viernes 23 de enero, el equipo presentará oficialmente el modelo A526 en Barcelona, en un evento especial que se realizará a bordo de un crucero, organizado con el apoyo de uno de los principales patrocinadores de la escudería. La cita está prevista para las 8.30 (hora argentina).

Una vez finalizada la presentación, los pilotos permanecerán en la ciudad catalana para dar inicio a las pruebas de pretemporada, que comenzarán el 26 de enero y contarán con la participación del resto de las escuderías. Posteriormente, el cronograma continuará en Bahréin, sede de los ensayos oficiales programados entre el 11 y el 20 de febrero.

Fecha de inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1

El calendario 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia. La actividad comenzará el viernes 6 de marzo y la primera competencia del año se correrá el domingo 8, en el tradicional circuito de Albert Park.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados