Alpine ya empezó a publicar un adelanto del nuevo auto

El piloto argentino realiza la pretemporada con el equipo y se prepara para volver a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. El flamante auto ya fue probado en el circuito de Silverstone con miras al inicio de una temporada que marca una nueva era en la categoría.

La hoja de ruta de Alpine y Colapinto antes del inicio de la F1

Alpine ya tiene definida su agenda previa al comienzo del campeonato. Este viernes 23 de enero, el equipo presentará oficialmente el modelo A526 en Barcelona, en un evento especial que se realizará a bordo de un crucero, organizado con el apoyo de uno de los principales patrocinadores de la escudería. La cita está prevista para las 8.30 (hora argentina).

Una vez finalizada la presentación, los pilotos permanecerán en la ciudad catalana para dar inicio a las pruebas de pretemporada, que comenzarán el 26 de enero y contarán con la participación del resto de las escuderías. Posteriormente, el cronograma continuará en Bahréin, sede de los ensayos oficiales programados entre el 11 y el 20 de febrero.

Fecha de inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1

El calendario 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia. La actividad comenzará el viernes 6 de marzo y la primera competencia del año se correrá el domingo 8, en el tradicional circuito de Albert Park.