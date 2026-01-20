Australian Open: cuatro argentinos salen a la cancha en busca de la tercera ronda

Francisco Cerúndolo será el primero en salir a la cancha, en un cruce que lo encuentra como favorito tras un sólido debut, el número uno argentino enfrentará al bosnio Damir Dumhur en el primer turno de la cancha ANZ Arena, en un partido programado no antes de las 21.00 de Argentina, ya en la madrugada del miércoles en Australia.

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña tendrán desafíos exigentes, ambos luego de estrenos positivos. El platense Etcheverry jugará ante el británico Arthur Fery en el segundo turno de la cancha 7, con horario estimado no antes de las 22.10. Comesaña, en tanto, cerrará la jornada en la Margaret Court Arena frente a Frances Tiafoe, en un encuentro previsto no antes de las 6.10 de la mañana.

Thiago Tirante completará la participación albiceleste en la noche argentina, luego de dar el golpe en la primera ronda y se medirá con el estadounidense Tommy Paul en el primer turno de la Kia Arena 1573, con inicio estimado no antes de las 21.00, en una jornada que también contará con la presencia de las principales figuras del cuadro masculino en Melbourne.