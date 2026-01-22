Sebastián Báez se despidió del Australian Open

En el dobles masculino, la actuación argentina dejó resultados dispares. Hubo cruce entre compatriotas: Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se enfrentaron a los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo. El duelo, disputado en la cancha 11, terminó con triunfo para Etcheverry y Ugo Carabelli, quienes avanzaron a la próxima instancia.

La presencia albiceleste continuó en la cancha 15 con otro compromiso de dobles. Báez volvió a salir a escena, esta vez junto a Francisco Comesaña, para medirse ante la experimentada dupla integrada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Sin embargo, Báez y Comesaña no lograron inquietar a sus rivales y fueron superados por 6-2 y 6-3 en la madrugada argentina.

La derrota de Báez

El inicio parecía prometedor para el argentino, que había vencido al gigante francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) en el estreno, pero se topó con una inesperada ráfaga de games del nacido en Villa Gessell, de 23 y nacionalizado italiano, quien pasó del 0-2 al 5-2 en un abrir y cerrar de ojos y posteriomente pudo cerrar el set a su favor.

Embed

La segunda manga tuvo una tónica similar, pero esta vez el pupilo de Sebastián Gutiérrez logró prolongar su buen comienzo. Con un tenis agresivo y siendo sumamente efectivo en la red, dominó las acciones de principo a fin y estableció la paridad en el marcador. Ya en el tercer parcial, apareció la paridad y, pese a que se repartieron quiebres, sería el europeo quien pudo salir aireoso para volver a adelantarse en el score.

AP26022024358486

Con el correr de los minutos, el comandado por su padre, Gino, verdugo del chileno Cristian Garin (82°) en un accidentado debut, creció en una confianza y comenzó a elevar la efectivdad de sus tiros, acertando en los momentos claves, para tomar completo el mando del partido y sellar así al pase a tercera ronda, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov (18°).

A la par, el reciente finalista del ATP 250 de Auckland no pudo estirar su buen comienzo de temporada 2026, en la que ya acumula ocho triunfos y logró cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en primeras rondas de Grand Slam, que había comenzado justamente en Melbourne Park, en 2025.