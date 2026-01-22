Sebastián Báez se despidió del Australian Open

Sebastián Baez cayó 3-6, 6-1, 4-6 y 3-6 ante el ítaloargentino Luciano Darderi y se despidió del torneo. En dobles hubo un duelo argentino y Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se impusieron a los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.
Sebastián Báez se despidió en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, al caer en cuatro sets frente al italoargentino Luciano Darderi, con parciales de 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry son los únicos representantes nacionales que continúan en carrera en Melbourne Park.
En el dobles masculino, la actuación argentina dejó resultados dispares. Hubo cruce entre compatriotas: Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se enfrentaron a los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo. El duelo, disputado en la cancha 11, terminó con triunfo para Etcheverry y Ugo Carabelli, quienes avanzaron a la próxima instancia.
La presencia albiceleste continuó en la cancha 15 con otro compromiso de dobles. Báez volvió a salir a escena, esta vez junto a Francisco Comesaña, para medirse ante la experimentada dupla integrada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Sin embargo, Báez y Comesaña no lograron inquietar a sus rivales y fueron superados por 6-2 y 6-3 en la madrugada argentina.
El inicio parecía prometedor para el argentino, que había vencido al gigante francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) en el estreno, pero se topó con una inesperada ráfaga de games del nacido en Villa Gessell, de 23 y nacionalizado italiano, quien pasó del 0-2 al 5-2 en un abrir y cerrar de ojos y posteriomente pudo cerrar el set a su favor.
La segunda manga tuvo una tónica similar, pero esta vez el pupilo de Sebastián Gutiérrez logró prolongar su buen comienzo. Con un tenis agresivo y siendo sumamente efectivo en la red, dominó las acciones de principo a fin y estableció la paridad en el marcador. Ya en el tercer parcial, apareció la paridad y, pese a que se repartieron quiebres, sería el europeo quien pudo salir aireoso para volver a adelantarse en el score.
Con el correr de los minutos, el comandado por su padre, Gino, verdugo del chileno Cristian Garin (82°) en un accidentado debut, creció en una confianza y comenzó a elevar la efectivdad de sus tiros, acertando en los momentos claves, para tomar completo el mando del partido y sellar así al pase a tercera ronda, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov (18°).
A la par, el reciente finalista del ATP 250 de Auckland no pudo estirar su buen comienzo de temporada 2026, en la que ya acumula ocho triunfos y logró cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en primeras rondas de Grand Slam, que había comenzado justamente en Melbourne Park, en 2025.
