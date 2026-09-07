Aumentan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Ese valor se actualiza tomando como referencia el precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).

Los nuevos valores

Tras la última actualización, el exceso de velocidad quedó con una escala que va desde $175.962 hasta $4.692.320, según la magnitud del incumplimiento y el tipo de vía.

Cruzar un semáforo en rojo, una de las infracciones más frecuentes, tiene ahora una escala de 300 a 1.500 UF, lo que representa una multa de entre $351.924 y $1.759.620. No usar el cinturón de seguridad y hablar por celular mientras se conduce cuestan $117.308 cada una, mientras que enviar mensajes de texto al volante asciende a $234.616.

Dentro de las conductas consideradas graves también figura tapar o adulterar la chapa patente para eludir los controles electrónicos, una infracción que pasó a castigarse con $949.990, equivalente a 1.000 Unidades Fijas. El exceso de velocidad y el mal estacionamiento concentran cerca del 80% de las infracciones registradas en la capital, impulsados por la expansión de la red de fotomultas, que cuenta con 215 cámaras de fiscalización instaladas en toda la Ciudad.

Más allá del impacto económico, la Ciudad de Buenos Aires mantiene el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, en vigor desde 2009: las licencias emitidas en la capital arrancan con 20 puntos y cada infracción descuenta una cantidad determinada según la falta cometida.

Los conductores pueden consultar las infracciones registradas de manera online, con la patente o el DNI, y el sistema permite conocer las actas pendientes, los montos correspondientes y el puntaje disponible dentro del esquema de scoring, además de obtener el libre deuda cuando no hay sanciones pendientes.

Continúa el sistema de puntos

Además del pago de la multa, la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de puntaje para conductores conocido como Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, en vigor desde 2009 y luego reformado. Las licencias emitidas en la capital comienzan con 20 puntos y cada infracción descuenta una cantidad determinada.

La consulta de actas y sanciones puede hacerse a través del sitio web del gobierno porteño, con la patente del vehículo o el número de documento. En algunos casos, además, existen mecanismos para recuperar parte del puntaje perdido, salvo cuando se trata de faltas graves.