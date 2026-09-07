Aumentan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el aumento semestral para las multas de tránsito, con una actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular los montos y que se fija en función del valor promedio del medio litro de nafta premium en la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija que elevó el costo de las infracciones de tránsito un 18,9%, dejando sanciones que van desde los $117.000 por usar el celular al volante hasta casi $4,7 millones por exceso extremo de velocidad.
El sistema porteño utiliza la Unidad Fija como referencia para calcular las penalidades. Cada infracción tiene asignada una determinada cantidad de UF y el monto final surge de multiplicar esa cantidad por el valor vigente de la unidad.
La Unidad Fija (UF) quedó establecida en $1.173,08 para el período comprendido entre el 2 de septiembre de 2026 y el 1 de septiembre de 2027. El salto fue considerable frente a los $949,99 que rigieron desde el mes de marzo, lo que implica una suba de casi 19% en el valor de referencia que determina el costo de todas las sanciones viales porteñas.
Las multas de tránsito no tienen un valor fijo ni se ajustan por inflación, sino que varían a partir de la Unidad Fija, un sistema que busca que las infracciones mantengan cierto peso económico y no queden desactualizadas frente a la suba de precios. El monto final depende de dos factores: la cantidad de unidades asignadas a cada infracción según su gravedad, y el valor vigente de la UF al momento de la sanción.
Ese valor se actualiza tomando como referencia el precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).
Tras la última actualización, el exceso de velocidad quedó con una escala que va desde $175.962 hasta $4.692.320, según la magnitud del incumplimiento y el tipo de vía.
Cruzar un semáforo en rojo, una de las infracciones más frecuentes, tiene ahora una escala de 300 a 1.500 UF, lo que representa una multa de entre $351.924 y $1.759.620. No usar el cinturón de seguridad y hablar por celular mientras se conduce cuestan $117.308 cada una, mientras que enviar mensajes de texto al volante asciende a $234.616.
Dentro de las conductas consideradas graves también figura tapar o adulterar la chapa patente para eludir los controles electrónicos, una infracción que pasó a castigarse con $949.990, equivalente a 1.000 Unidades Fijas. El exceso de velocidad y el mal estacionamiento concentran cerca del 80% de las infracciones registradas en la capital, impulsados por la expansión de la red de fotomultas, que cuenta con 215 cámaras de fiscalización instaladas en toda la Ciudad.
Más allá del impacto económico, la Ciudad de Buenos Aires mantiene el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, en vigor desde 2009: las licencias emitidas en la capital arrancan con 20 puntos y cada infracción descuenta una cantidad determinada según la falta cometida.
Los conductores pueden consultar las infracciones registradas de manera online, con la patente o el DNI, y el sistema permite conocer las actas pendientes, los montos correspondientes y el puntaje disponible dentro del esquema de scoring, además de obtener el libre deuda cuando no hay sanciones pendientes.
Además del pago de la multa, la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de puntaje para conductores conocido como Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, en vigor desde 2009 y luego reformado. Las licencias emitidas en la capital comienzan con 20 puntos y cada infracción descuenta una cantidad determinada.
La consulta de actas y sanciones puede hacerse a través del sitio web del gobierno porteño, con la patente del vehículo o el número de documento. En algunos casos, además, existen mecanismos para recuperar parte del puntaje perdido, salvo cuando se trata de faltas graves.