El alfajor más grande del mundo se hizo en Recoleta y logró el Récord Guinness

Ocurrió en el evento Cafecito BA, realizado en la Plaza de las Naciones Unidas. La movida fue encabezada por el streamer Iván "Spreen" Buhajeruk. El alfajor récord dejó atrás una marca establecida en Uruguay en 2010.
Con el objetivo de arrebatarle el Récord Guinness a Uruguay, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un hito histórico de la gastronomía popular. En el marco del evento Cafecito BA, la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada en el barrio de Recoleta, se transformó en una fiesta masiva encabezada por el streamer Iván “Spreen” Buhajeruk. Entre mate, café y el fervor de cientos de fanáticos, el streamer lideró una jornada inolvidable para elaborar el alfajor más grande del planeta.
El resultado final superó todas las expectativas iniciales: una pieza pastelera que alcanzó los 3.162 kilos, convirtiéndose en un auténtico mastodonte de chocolate y dulce de leche. Para dimensionar la magnitud del logro, la preparación requirió una lista de ingredientes colosal: 1.400 kilos de dulce de leche, 800 kilos de harina, 400 kilos de cobertura de chocolate, 100 kilos de miel y más de 250 maples de huevos. Semejante escala obligó a abordar el proceso no como una receta tradicional, sino como una verdadera obra de ingeniería gastronómica que exigió precisión logística y diseño técnico en cada etapa.
El despliegue operativo contó con la participación activa de más de 100 personas. El equipo estuvo integrado por docentes y estudiantes del Instituto Gastronómico Internacional, junto con especialistas de la iniciativa Kilómetro del Alfajor Argentino, quienes coordinaron los amasados, el ensamblaje y el pesaje oficial para cumplir con las rigurosas normativas internacionales de homologación.
La victoria representó un desquite histórico para la repostería argentina. El récord mundial anterior pertenecía a Uruguay desde el 12 de diciembre de 2010, cuando la firma Alfajores de las Sierras de Minas elaboró un alfajor de 464 kilos en la ciudad de Minas. Si bien Argentina había realizado intentos previos que superaban holgadamente esa marca -como un alfajor de 720 kilos en Mar del Plata o una mole de más de 2.000 kilos en Gualeguaychú-, ninguna de esas hazañas había obtenido la certificación oficial de la organización Guinness.
Esta vez, la historia contó con validación técnica. Los 3.162 kilos alcanzados en Buenos Aires no sólo destronaron la marca uruguaya vigente desde hacía casi 16 años, sino que establecieron una diferencia de más de 2.600 kilos. La nueva marca argentina casi septuplica el registro antecedente, consolidando un récord mundial que difícilmente sea superado en el corto plazo.
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