El alfajor más grande del mundo se hizo en Recoleta y logró el Récord Guinness

La victoria representó un desquite histórico para la repostería argentina. El récord mundial anterior pertenecía a Uruguay desde el 12 de diciembre de 2010, cuando la firma Alfajores de las Sierras de Minas elaboró un alfajor de 464 kilos en la ciudad de Minas. Si bien Argentina había realizado intentos previos que superaban holgadamente esa marca -como un alfajor de 720 kilos en Mar del Plata o una mole de más de 2.000 kilos en Gualeguaychú-, ninguna de esas hazañas había obtenido la certificación oficial de la organización Guinness.

Esta vez, la historia contó con validación técnica. Los 3.162 kilos alcanzados en Buenos Aires no sólo destronaron la marca uruguaya vigente desde hacía casi 16 años, sino que establecieron una diferencia de más de 2.600 kilos. La nueva marca argentina casi septuplica el registro antecedente, consolidando un récord mundial que difícilmente sea superado en el corto plazo.