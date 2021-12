Cool Day es la figura del Gran Premio Carlos Pellegrini (G1)

Diecinueve serán las ilusiones que saldrán a la pista de césped y estarán casi todos los mejores del 2021. No fue anotado Irwin, el vencedor en noviembre del Gran Premio Nacional (G1-2500 metros) disputado en el Hipódromo Argentino, pero en general estarán los mejores fondistas de la actualidad.

Empezando por el hijo de John F. Kennedy, que, tras ganar el Pellegrini de 2020, solo corrió en el Gran Premio Copa de Oro (G1-2400 metros) en el que se impuso con gran facilidad superando una larga ausencia de las pistas.

Esta vez se medirá con adversarios más complicados, a varios de los cuales ya venció en diciembre del año pasado. Su entrenador, Alfredo Gaitán Dassié, había dicho ante de su última presentación, que la intención era ponerlo en training al representante de la caballeriza Estación Mariana Eva. Y el caballo, que a su entender, no estaba 10 puntos, ganó a lo bueno. Ahora está mejor que nunca y debería repetir lo hecho el año pasado.

Sus principales enemigos serán Miriñaque (Hurricane Cat), escolta en el Gran Premio Dardo Rocha (G1-2400 metros) en la arena platense tras su viaje al Latinoamericano de Montevideo (G1-2000 metros, y el veterano Village King (Campanologist), que no volvió a correr tras su participación en Uruguay, donde llegó por delante del tordillo.

De los más jóvenes, hay que destacar a Vespaciano (Daniel Boone), que viene de perder su invicto en el Gran Premio Jockey Club (G1-2000 metros), en el que finalizó tercero, corriendo en el fuego de la carrera cuando habitualmente se desempeñaba en el fondo y volaba en el final.

Desde bien atrás intentará la hazaña Athelsta (Midas Touch), uno de los dos caballos uruguayos que le darán carácter internacional a la competencia, que este año arrasó con los principales cotejos para fondistas disputados en el Hipódromo Nacional de Maroñas, en Montevideo.

Y peleando entre los de adelante estará Sandino Ruler (Roman Ruler), que es mucho más en la arena que en el pasto, pero condiciones tiene de sobra como lo ha demostrado a lo largo de su campaña local.

La principal fiesta hípica de la Argentina, que estará complementada por otros tres grandes premios: la Copa de Plata (G1-2000 metros), reservada para yeguas, el Joaquín S. de Anchorena (G1-1600 metros) y el Félix de Álzaga Unzué (G1-1000 metros).

El Gran Premio Copa de Plata (G1-2000 metros), también conocido como el Pellegrini de las yeguas, tendrá en sus gateras a 17 participantes. Un lote parejo en el que destacamos a la potranca Didia (Orpen), que ganó tres de seis y está en franca evolución. Viene de imponerse muy fácil en el Gran Premio Enrique Acebal (G1-2000 metros) y es capaz de repetir ante las mayores entre las que resaltamos a Escabiar (Portal del Alto), que intentará llegar a los dos kilómetros después de perder en el final en Uruguay una carrera disputada en el pasto de Maroñas sobre la milla.

Como lances quedan Hit Emerit (Hit It A Bomb), escolta de Didia en el Acebal (G1); Polvorada (War Comand), que no corre hace rato pero había brillado al ganar las Mil Guineas (G1-1600 metros) en esta pista; la invicta Scarpetta (Super Saver), que suplirá experiencia con calidad, y la tordilla Pepper Mill (El Prado Rob), yegua que arrancó su campaña aquí pero ahora está brillando en Uruguay, donde acaba de llegar detrás de Escabiar.

Otros 17 ratificados prometen alistarse en las gateras del Gran Premio Joaquín S. de Anchorena (G1-1600 metros). Entre ellos resaltan Bouquet Key (Key Deputy), reciente vencedor del Gran Premio Palermo (G1-1600 metros) y Che Capanga (Manipulator), escolta en esa oportunidad tras haber derrotado al anterior en el Estrellas Mile.

El primero correrá por primera vez el pasto y el segundo, si bien ya ganó en esta superficie, corrió muy mal en la edición 2020 de este cotejo en la que sufrió un percance de salud. Por eso habrá que estar atentos a lo que haga el experimentado Hole In One (Heliostatic) y principalmente al tordillo Zillion Stars (Cityscape), el mejor lance de la prueba.

Por último, el Gran Premio Félix de Alzaga Unzué (G1-1000 metros) definirá al ejemplar más veloz sobre pista de césped. Luthier Blues (Le Blues) se impuso en sus cuatro últimas salidas palermitanas, incluyendo el Gran Premio Maipú (G1-1000 metros) y seguramente captará el favoritismo de los aficionados aunque solo haya corrido una vez en este escenario a inicios de año.

Esa vez, en el Clásico General Viamonte (G3-1000 metros), quedó tercero, lejos de la yegua Queen Liz (Lizard Island), una veterana de 7 años que esta temporada ganó, demás, el Estrellas Sprint (G1-1000 metros). Fue tercera en el Suipacha (G1-1000 metros) en octubre y debe volver a ser protagonista, al igual que Senegalesca (Sebi Halo) y Yuto Bataraz Key (Key Deputy), que la aventajaron por muy poco en esa oportunidad.

Por los pocos kilos que cargará, hay que optar por Senegalesca, que ganó el Suipacha (G1-1000 metros), tras superar un serio tropiezo. Si Luthier Blues no siente alergia al pasto, hará valer su gran actualidad. Y no hay que descartar a la del Rubio B, que posiblemente corra por última vez, ni al de El Alfalfar, que en el Suipacha quedó a nada de nuestra carta, con un desarrollo que no lo favoreció.

Las puertas del circo norteño se abrirán a las 11 y se podrá ir al paddock gratuitamente ingresando por Avenida Santa Fe 35. Habrá Food Trucks, atracciones, juegos para niños y para los apostadores, más de 60 millones en pozos, además del disco de la fortuna.