Turf: mañana se corre el Carlos Pellegrini y, en la 17, el premio "Diario Popular"

La competencia contará con una fuerte presencia internacional liderada por Frankie Dettori, que inicia en Argentina su gira de despedida sudamericana y montará a El Pulque tras probarlo bajo un intenso diluvio en el Campo 2 del hipódromo. También sobresale el brasileño Obataye, reciente ganador del Latinoamericano y considerado el principal candidato con Joao Moreira en las riendas, en una edición que reunirá a varios de los mejores ejemplares y jockeys de la región.

La representación argentina tendrá nombres de peso como Acento Final, múltiple ganador de G1 y figura del proceso selectivo, además de Real Rim, héroe del último Jockey Club. A ellos se suman figuras como The Gladiator’s Hat (ganador del último GP Dardo Rocha), Crazy Talent, Vota Bien, Time To Think, Vundu, Ardiendo y el brasileño Havana Cigar, configurando un lote competitivo y diverso, acorde al prestigio histórico del Pellegrini.

El ganador se llevará 250 millones de pesos, mientras que los premios para los puestos rentados (hasta el 8° lugar) completan la bolsa de 500 millones, que revelan la importancia del certamen en el calendario sudamericano.

La jornada tendrá 18 carreras, desde las 12.15, y la 17ª, desde las 21.15, será la del Premio "Diario Popular", sobre 2000 metros, en la que participarán caballos de 4 años que no hayan ganado, con exclusión de yeguas.

Todas las carreras se disputarán en la pista principal de césped.

EL PROGRAMA OFICIAL