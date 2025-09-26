Las mejores escapadas cerca de Buenos Aires con Central de Pasajes

Con Central de Pasajes, llegar a esos lugares es tan simple como elegir tu horario, comprar tus pasajes en micro online y subirte al colectivo. Desde playas en las riberas de río hasta pueblos con encanto, cada escapada está lista para vos, esperando a que la disfrutes a tu manera.

Destinos a un par de horas de la ciudad

Mar del Plata

Hablar de escapadas desde Buenos Aires y no mencionar Mar del Plata sería dejar incompleto el mapa de posibilidades. La llamada “ciudad feliz” combina playa, gastronomía y cultura de manera singular. Llegar desde la capital lleva aproximadamente 5 horas en micro, un trayecto que te permite empezar a desconectarte antes de tocar la arena.

Más allá de sus playas, Mar del Plata tiene propuestas que sorprenden en cualquier época del año. Podés elegir un espectáculo teatral de renombre, almorzar mariscos frente al mar, recorrer museos con colecciones variadas o visitar cervecerías artesanales que le dieron un aire renovado a la ciudad. La elección depende de vos: ¿querés un plan tranquilo o un fin de semana lleno de movimiento?

Rosario

Nota Turismo 2 M

A solo 4 horas en micro, Rosario se siente cerca. A orillas del Paraná, la ciudad combina su impronta industrial con un costado cultural vibrante. Rosario se consolidó como uno de los destinos más visitados del país, y no cuesta entender por qué. El Monumento a la Bandera es una parada obligatoria, pero su explanada también funciona como punto de encuentro y balcón hacia el río, donde podés sentarte a mirar pasar la vida.

Recorrer la costanera, caminar por el Boulevard Oroño entre casonas antiguas o descubrir bares y restaurantes con identidad gastronómica hace que cada paseo se sienta único. Los espacios verdes, como el Parque Independencia, son ideales para familias o para quienes buscan un momento tranquilo antes de sumergirse en la actividad urbana.

Córdoba

Escaparse a Córdoba desde Buenos Aires significa llegar a una ciudad que combina historia, cultura y vida nocturna en un mismo lugar. El viaje dura unas 9 horas en micro, tiempo suficiente para relajarte, planear tus actividades y llegar listo para explorar. La ciudad ofrece museos, teatros y espacios culturales que reflejan la identidad provincial.

Entre sus paisajes urbanos, su gastronomía y el ritmo relajado de su gente, cada fin de semana puede ser distinto: ¿preferís perderte por los alrededores o quedarte a descubrir los rincones de la ciudad?

Villa Gesell

Nota Turismo 3 M

En la costa bonaerense, Villa Gesell se ha ganado un lugar propio gracias a la manera en que combina su pasado de balneario familiar con una vida nocturna juvenil y activa. Sus playas extensas invitan a realizar largas caminatas o deportes acuáticos, mientras que la peatonal concentra locales, bares y restaurantes donde se vive un clima veraniego incluso fuera de temporada. Tan solo 5 horas en micro te separan de sus playas y médanos.

Quienes buscan un costado más tranquilo suelen preferir la zona norte, rodeada de médanos y pinos que conservan la esencia original del lugar. Allí el tiempo parece detenerse, ideal para leer un libro a la sombra o simplemente escuchar el sonido del mar.

En cambio, el centro y el sur ofrecen movimiento, actividades y propuestas para todos los gustos. Un fin de semana en Gesell puede ser tan relajado o tan activo como se desee.

Colón

A poco más de 5 horas en micro desde Buenos Aires, Colón aparece como una invitación al descanso. Sus termas, famosas por combinar propiedades terapéuticas con instalaciones modernas, atraen a familias, parejas y grupos de amigos que buscan relajarse.

Pero Colón no se queda solo en las termas. El río Uruguay abre posibilidades para deportes náuticos, paseos en lancha y actividades al aire libre. A pocos kilómetros, el Parque Nacional El Palmar permite recorrer senderos rodeados de palmeras yatay centenarias, un paisaje sorprendente para quienes llegan desde la capital.

Gualeguaychú

Gualeguaychú es famosa por su carnaval, pero su encanto no se limita a esa celebración. Durante todo el año, el río invita a disfrutar de playas y espacios recreativos donde se mezclan locales y visitantes. Podés pasar la tarde en los bares y paradores costeros, sentir el pulso de la ciudad y luego recorrer el centro histórico, con sus edificios de época y una vida cultural que sorprende a cada paso.

La ciudad se adapta a distintos estilos de fin de semana: podés relajarte en contacto con la naturaleza o sumarte a la experiencia festiva si coincidís con las noches de carnaval. Desde Buenos Aires, el viaje en micro dura unas 6 horas, tiempo suficiente para empezar a imaginar tu itinerario y planear cómo vas a recorrerlo.

Un fin de semana para redescubrirte

A veces lo que necesitás no es un viaje largo ni complicado, sino un par de días para cambiar de aire, descubrir nuevos paisajes y volver con energía renovada. Desde la costa atlántica hasta los ríos y sierras del interior, cada destino cerca de Buenos Aires tiene su propio encanto y su manera de sorprender.

Contar con los horarios definidos, comparar precios y tener los pasajes confirmados desde el celular hace que la experiencia comience incluso antes de subir al micro. Para quienes buscan comodidad y rapidez, basta con descargar la App iOS de Central de Pasajes y encontrar en segundos la opción que mejor se adapte a la agenda del fin de semana.

Estas escapadas cortas son la oportunidad perfecta para reconectar con vos mismo, con tus acompañantes o simplemente con el placer de viajar sin apuros. Solo resta elegir el destino que más resuene con tu ánimo, preparar la mochila y dejarte llevar por la aventura.

Después de todo, a veces los mejores viajes empiezan con un simple “¿y si nos vamos este fin de semana?”.