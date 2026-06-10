Neuquén presentó la oferta de nieve más amplia de la Argentina

“Quien visita Neuquén tiene la oportunidad de conocer paisajes únicos, una gran infraestructura, excelente gastronomía y nuestros vinos. Pero, fundamentalmente, va a conocer a los neuquinos, que son lo mejor que tiene nuestra provincia", sostuvo Figueroa.

El mandatario recordó que su provincia tiene la mayor superficie esquiable de la Argentina y todos los cerros se han preparado para esta temporada. “Todas se han mejorado su infraestructura, todos se han esforzado”, señaló y recordó que “estamos estrenando nuevos concesionarios, como es el caso del Cerro Chapelco, pero también en cada uno de los lugares se hicieron inversiones y mucho esfuerzo desde los distintos empresarios para que esta sea una temporada sin igual”.

El lanzamiento reunió a autoridades, representantes del sector turístico, empresarios, operadores, referentes de la gastronomía y funcionarios de destinos turísticos de la provincia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre el Estado y el sector privado y recordó la propuesta turística neuquina trasciende la temporada invernal y se sustenta en una amplia variedad de atractivos naturales y culturales. “Hoy estamos lanzando la temporada de invierno, pero Neuquén es mucho más que el invierno, es mucho más que la nieve que decora nuestros paisajes. Neuquén es ríos, lagos, termas, montañas y una gastronomía única que forma parte de nuestra identidad”, expresó.

“Los entornos naturales atraen al turista, pero quienes logran que tenga una buena experiencia y quiera volver son los neuquinos que lo reciben”, señaló Esteves, quien también valoró el esfuerzo realizado por el sector privado tras una temporada 2025 marcada por la escasez de precipitaciones y agradeció a los empresarios “que, pese a las dificultades, siguieron invirtiendo y renovando la oferta turística”.

La oferta para este invierno

La provincia ofrece cuatro centros de esquí: Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort; además de los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos. La infraestructura se complementa con espacios recreativos como El Llano y los parques habilitados por la Administración de Parques Nacionales.

Neuquén dispone de 99 pistas para distintos niveles de dificultad, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a los 31 mil esquiadores por hora, consolidándose como la provincia con la mayor superficie esquiable de la Argentina.

Uno de los principales atributos de la oferta neuquina es la cercanía entre sus centros invernales. Sobre la Ruta de los Siete Lagos se ubican Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, conformando un corredor de nieve de relevancia nacional que permite combinar distintas experiencias en pocos kilómetros.

La temporada de invierno involucra de manera directa a destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue y Andacollo, además de localidades asociadas como Aluminé, Junín de los Andes, Chos Malal y la ciudad de Neuquén, fortaleciendo el desarrollo turístico y económico en toda la provincia.

Por su parte el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, completó que “hemos venido con nuestra gastronomía para que tengan con todos nuestros productos. Nosotros entendemos que el turismo es integral y atraviesa a todas las actividades, y así lo trabajamos”.

Acompañaron al gobernador también los intendentes Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Luis Madueño (Junín de los Andes), Javier Murer (Villa La Angostura), Oscar Mansegosa (Caviahue-Copahue), Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia-Moquehue), Luis Albornoz (Villa Traful), Diego Victoria (Aluminé) y Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar).

Desde el Gobierno nacional se hicieron presentes el Director Nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; Germán Bakker, presidente del Consejo Federal de Turismo y Sergio Álvarez, director de Parques Nacionales. Desde el sector empresarial, estuvo Laural Teruel, titular de la Cámara Argentina del Turismo.