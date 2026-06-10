Duty free shops: habilitan la instalación de tiendas en pasos fronterizos terrestres

Los duty free solo podrán funcionar en pasos fronterizos habilitados donde existan las condiciones necesarias para garantizar los controles aduaneros correspondientes.

Las compras realizadas por los viajeros estarán comprendidas dentro del régimen de equipaje, por lo que los bienes adquiridos deberán destinarse exclusivamente al uso personal. En consecuencia, no podrán emplearse con fines comerciales o industriales y estarán sujetos a los límites y franquicias establecidos por la normativa vigente.

No obstante, el decreto establece una serie de productos que no podrán comercializarse bajo este régimen. Entre ellos figuran vehículos, autopartes y combustibles; alimentos de la canasta básica; animales vivos y plantas; armas y municiones; productos de tabaco; maquinaria agrícola, industrial y comercial; electrodomésticos de gran tamaño; materiales para la construcción e insumos eléctricos; neumáticos; y prendas de vestir y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

Las autorizaciones para explotar estos espacios serán otorgadas mediante licitaciones públicas. Además, el Gobierno se reservó la facultad de limitar la cantidad de locales habilitados cuando existan razones técnicas, operativas o comerciales que así lo justifiquen.