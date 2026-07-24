Críticas por mala gestión turística en Mar del Plata

Verónica Berazueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, confirmó a este medio el reclamo que esa entidad viene realizando junto con otras instituciones que integran el directorio del EMTURyC, entre ellas representantes del sector hotelero, gastronómico y de recreación.

"No hubo promoción turística de ningún tipo, ni paquetes para alentar el turismo en vacaciones de invierno ni tampoco para la temporada de verano que ya debería estar", sostuvo la dirigente.

Berazueta explicó además que las entidades solicitaron informes sobre el destino de los fondos, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas formales. "Sabemos que se están destinando al pago de sueldos municipales porque no están llegando con otras partidas por la baja recaudación. Nosotros también tenemos que pagar salarios en un contexto de caída del turismo", señaló.

A cuestionamientos empresariales se sumó el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA Mar del Plata), que apuntó contra la gestión municipal por lo que definió como una "inacción estructural" frente a la retracción económica. Desde el gremio reclamaron incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y una agenda de eventos capaz de sostener la actividad durante los meses de menor movimiento.

Finalmente, las cámaras empresariales que integran el directorio del EMTURyC solicitaron al Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza que establezca que el Fondo de Promoción Turística tenga un destino exclusivo y no pueda ser utilizado para el pago de salarios u otros gastos generales del Municipio.