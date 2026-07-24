Críticas por mala gestión turística en Mar del Plata

Empresarios del sector cuestionaron que parte de los recursos del Fondo de Promoción Turística estarían siendo utilizados para afrontar gastos corrientes, como el pago de salarios municipales. Las reservas en hoteles apanas oscilan entre el 25% y el 30 %.
Con un comienzo de las vacaciones de invierno marcado por la baja llegada de visitantes y reservas hoteleras que apenas oscilan entre el 25% y el 30%, los empresarios del sector turístico marplatense volvieron a cuestionar al Ejecutivo municipal por el destino de los recursos del Fondo de Promoción Turística. Según denuncian, parte de esos fondos, que tienen asignación específica para promocionar la ciudad, estaría siendo utilizada para afrontar gastos corrientes, como el pago de salarios municipales.
La temporada invernal arrancó con un escenario de preocupación entre hoteleros, comerciantes y prestadores turísticos, que advierten sobre una fuerte retracción del consumo y una caída de la actividad previa al receso. En ese contexto, el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC) quedó en el centro de los cuestionamientos de las cámaras empresariales, sectores políticos opositores y representantes de la actividad privada.
El reclamo apunta específicamente al manejo del Fondo de Promoción Turística, que se financia con un porcentaje de la recaudación municipal vinculada a la tasa de Seguridad e Higiene. Desde las entidades empresarias sostienen que esos recursos deberían destinarse exclusivamente a campañas para posicionar la marca "Mar del Plata" a nivel nacional y generar acciones que incentiven la llegada de visitantes.
Según datos aportados por el sector, durante 2024 la recaudación vinculada a ese fondo alcanzó los $8.500 millones, mientras que para este año fueron presupuestados alrededor de $9.400 millones. Las cámaras denuncian que esos recursos no se estarían aplicando a promoción turística, lo que -según advierten- deja a la ciudad en desventaja frente a otros destinos como Córdoba o Mendoza.
Verónica Berazueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, confirmó a este medio el reclamo que esa entidad viene realizando junto con otras instituciones que integran el directorio del EMTURyC, entre ellas representantes del sector hotelero, gastronómico y de recreación.
"No hubo promoción turística de ningún tipo, ni paquetes para alentar el turismo en vacaciones de invierno ni tampoco para la temporada de verano que ya debería estar", sostuvo la dirigente.
Berazueta explicó además que las entidades solicitaron informes sobre el destino de los fondos, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas formales. "Sabemos que se están destinando al pago de sueldos municipales porque no están llegando con otras partidas por la baja recaudación. Nosotros también tenemos que pagar salarios en un contexto de caída del turismo", señaló.
A cuestionamientos empresariales se sumó el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA Mar del Plata), que apuntó contra la gestión municipal por lo que definió como una "inacción estructural" frente a la retracción económica. Desde el gremio reclamaron incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y una agenda de eventos capaz de sostener la actividad durante los meses de menor movimiento.
Finalmente, las cámaras empresariales que integran el directorio del EMTURyC solicitaron al Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza que establezca que el Fondo de Promoción Turística tenga un destino exclusivo y no pueda ser utilizado para el pago de salarios u otros gastos generales del Municipio.