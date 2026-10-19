La elecciòn es el resultado de una encuesta realizada por la plataforma de viajes Booking. Rosario se ubica entre las preferencia de los viajeros junto a ciudades de Francia, Estados Unidos y Japón.
La ciudad de Rosario fue elegida por una reconocida plataforma de viajes como uno de los 10 destinos turísticos internacionales en tendencia para el 2027 junto con ciudades de Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, Italia e India.
Booking.com incluyó a la ciudad santafesina en su ranking mundial de lugares en tendencia. La selección se basó en un informe que analizó las expectativas y los comportamientos de más de 28.000 viajeros de 32 países.
La undécima edición anual de Booking.com Investigación sobre las predicciones de viajes revela que, en 2027, los viajes se están saliendo del guion tradicional y los viajeros están abrazando lo inesperado y descubriendo nuevas facetas de sí mismos en el camino. Lejos de los clásicos turísticos argentinos, como Bariloche, Mendoza o Ushuaia; Rosario se destacó por su patrimonio arquitectónico y sus propuestas vinculadas al misterio y las leyendas urbanas.
La distinción abre una oportunidad para que más turistas internacionales descubran una ciudad que combina historia, espacios verdes, gastronomía y paseos junto al río Paraná.
Rosario es señalada por el estudio como una de las ciudades más creativas y tranquilas de Argentina, situada a orillas del río Paraná en la provincia de Santa Fe, conocida por su largo paseo junto al río, donde los fines de semana reúnen ciclistas, familias, puestos de comida y actuaciones improvisadas junto al agua. La ciudad es una adición sencilla a un itinerario argentino para los viajeros que buscan experimentar un lado más relajado e independiente del país más allá de su capital.
La ciudad aparece en el listado junto a Reims (Francia), Monterrey (Estados Unidos), Senday (Japón), Puri (India), Christchurch (Nueva Zelanda), Bratislava (Eslovaquia) y Pescara (Italia). Entre las sudamericanas se incluyen la brasileña Goiania y Asunción del Paraguay.
El trabajo consigna que más allá de la Costanera, el barrio de Pichincha se ha convertido en un animado centro de bares de jazz, cócteles artesanales, galerías independientes y restaurantes, lo que le da a la ciudad una escena cultural claramente local.
En el Mercado del Patio, los productos regionales y las especialidades argentinas ocupan el protagonismo, desde pescados del río Paraná y quesos locales hasta empanadas generosamente rellenas.
Los vínculos estrechos con algunas de las figuras culturales más conocidas de Argentina, incluyendo al revolucionario Che Guevara y artistas como Lucio Fontana, añaden otra capa a la identidad creativa de Rosario.