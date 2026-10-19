Rosario es señalada por el estudio como una de las ciudades más creativas y tranquilas de Argentina, situada a orillas del río Paraná en la provincia de Santa Fe, conocida por su largo paseo junto al río, donde los fines de semana reúnen ciclistas, familias, puestos de comida y actuaciones improvisadas junto al agua. La ciudad es una adición sencilla a un itinerario argentino para los viajeros que buscan experimentar un lado más relajado e independiente del país más allá de su capital.

La ciudad aparece en el listado junto a Reims (Francia), Monterrey (Estados Unidos), Senday (Japón), Puri (India), Christchurch (Nueva Zelanda), Bratislava (Eslovaquia) y Pescara (Italia). Entre las sudamericanas se incluyen la brasileña Goiania y Asunción del Paraguay.

Los bares y restaurantes del barrio Pichincha de Rosario son valorados por turistas de todo el mundo

El trabajo consigna que más allá de la Costanera, el barrio de Pichincha se ha convertido en un animado centro de bares de jazz, cócteles artesanales, galerías independientes y restaurantes, lo que le da a la ciudad una escena cultural claramente local.

En el Mercado del Patio, los productos regionales y las especialidades argentinas ocupan el protagonismo, desde pescados del río Paraná y quesos locales hasta empanadas generosamente rellenas.

Los vínculos estrechos con algunas de las figuras culturales más conocidas de Argentina, incluyendo al revolucionario Che Guevara y artistas como Lucio Fontana, añaden otra capa a la identidad creativa de Rosario.