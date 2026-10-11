Nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2026 en Rosario

Y agrego: "(a feria) es fruto de un trabajo conjunto con las editoriales y los libreros, que son parte central de la propuesta y con quienes venimos construyendo, año a año, una feria cada vez más sólida. El año pasado pasaron por acá más de 350 mil personas, de todas las edades que se acercaron desde distintos puntos de la ciudad y de la provincia. Es el momento que nos merecíamos hace muchísimo tiempo, y por eso invito a todas las rosarinas, rosarinos y visitantes a ser parte de esta feria."

Una programación con grandes nombres

La Feria Internacional del Libro de Rosario cuena con la participación de destacadas figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas. Entre los invitados se encuentran María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

A lo largo de la feria también se sumarán referentes locales a través de mesas de debate, presentaciones de libros, actividades de editoriales y encuentros destinados a públicos de todas las edades.

La agenda completa puede consultarse en www.feriadellibrorosario.gob.ar

Actividades y programación

Durante los once días se realizan más de 350 presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades especiales, vinculadas a tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias, gastronomía, entre otros temas.

Entre las actividades especiales se destaca una propuesta dedicada a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. El homenaje estará pensado como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a la obra y el legado de una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

Jorge Luis Borges (1899-1986) Foto: Jorge Sclar/Télam

La feria también dispone de un espacio especialmente destinado a las infancias. La planta baja del Cultural Fontanarrosa es uno de los escenarios para chicas y chicos, con más de 50 actividades que incluyen juegos, charlas y propuestas vinculadas con libros y cuentos. Además, habrá libros disponibles para que las y los más pequeños puedan tocar, mirar y leer, junto con visitas escolares guiadas y jornadas educativas.

Asimismo, en el marco del Plan Mil65, un programa que acompaña con políticas públicas dos momentos sensibles en la vida de una persona, los primeros mil días y la vida adulta, se planificaron propuestas y actividades especialmente pensadas para ellos. Se trata de un espacio de mediación lectora para los primeros Mil Días, con cuentos, canciones y juegos; presentaciones de libros y recorridos por la feria con actividades especiales y conversaciones con autores. Además, durante el evento existe un espacio para que las personas mayores de 65 puedan inscribirse en el Club de los Grandes, una red gratuita de actividades recreativas, culturales, deportivas, de formación y beneficios.

Uno de los atractivos de la feria es la presencia de librerías, editoriales y espacios vinculados a la producción y circulación de libros. En esta edición participarán UNR, El Tilo (Beatriz Viterbo), Mal de Archivo, Baltasara, Mariscal, Libros Silvestres, Cúspide, Ponsatti Libros, El Aleph, Puerto Libros, Leo Libros, Laborde, Librería El Cuco No Existe, El Halcón Maltés, Paradoxa Libros, Cámara Argentina del Libro, Bonum / Imaginador, El Juguete Rabioso, Buchín Libros, Mandrake, Colihue, Homo Sapiens Editorial y Librería SBS, Novedades Educativas, Prometeo, Bonsai, Casagrande / Último Recurso, Rayuela, Kel Ediciones, Sade, Abrecuentos, Librería Iniciática, Editoriales Rosarinas, El Ateneo, Fantasía Libros, El Emporio Libros, Catari Raíces, Voria Stefanovsky Editores, Guadal, la Editorial Municipal de Rosario y su librería y títulos editados por el gobierno de Santa Fe..

La diversidad de propuestas permitirá al público acercarse a catálogos de editoriales independientes, sellos de alcance nacional, librerías y proyectos editoriales vinculados con la producción local y universitaria.

Escuelas en la Feria

La FILRos recibe cada día a más de 700 chicas y chicos de escuelas primarias y secundarias de Rosario y la región. Entre las propuestas de esta edición se destacan recorridos especialmente diseñados para las instituciones, que acercarán a las y los estudiantes al universo de autoras y autores rosarinos, y en esta oportunidad también a la obra de Jorge Luis Borges. Además, habrá actividades en el Teatro Municipal La Comedia y en la Sala Lavardén.

Días y horarios

La Feria puede visitarse de lunes a miércoles de 13:00 a 21:00, jueves y viernes de 13:00 a 22:00, y los sábados de 10:00 a 00:00. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13:00 a 22:00, mientras que el domingo 18 podrá recorrerse de 13:00 a 21:00.

En tanto, el ingreso es gratuito y requiere un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada.

El QR de ingreso se puede descargar en feridellibrorosario.gob.ar La programación completa día por día, con detalles de cada actividad e invitados, puede consultarse en la página oficial feriadellibrorosario.gob.ar.