Investigan dos posibles femicidios en Rosario: una embarazada de 34 semanas está grave

Otro femicidio bajo investigación en Rosario

El caso se suma a otro episodio de extrema gravedad relacionado con la violencia de género ocurrido durante el fin de semana largo en el departamento Rosario. Este domingo fue encontrado el cuerpo de una mujer de 26 años en la planta alta de una pensión de la zona noroeste de la ciudad. La joven estaba desaparecida desde el sábado.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación encabezadas por la fiscal Marina Bertolotti, Bárbara Camila Aragón había solicitado un viaje en Uber desde su domicilio hasta la casa de Eliel Schiffo, de 37 años, para realizar un trabajo sexual.

El conductor de la aplicación declaró que la dejó en la intersección de Juan José Paso y Banco Nación alrededor de las 11.45 del sábado. Poco después, la mujer le pidió que regresara a buscarla, pero nunca salió de la vivienda, a pesar de que el chofer tocó bocina en reiteradas oportunidades.

Además, personas cercanas a la víctima señalaron que Schiffo le había transferido dinero para pagar el traslado.

Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron a la pensión, encontraron el cuerpo de Aragón en un rincón de la cocina, cubierto con una frazada. En el lugar también había una valija y una caja de reparto. La mujer presentaba lesiones visibles en el cuello, además de heridas en el rostro, las piernas y la espalda. Los primeros indicios señalaron que la causa de muerte habría sido asfixia por ahorcamiento.

Schiffo, señalado como presunto autor material del femicidio, fue detenido y trasladado a la comisaría 12.ª.

El hombre había pertenecido a la Policía, pero fue exonerado tras ser detenido en 2019 por transportar un kilo de cocaína desde Reconquista, su ciudad natal, hasta Rosario. En 2021 recibió una condena de seis años de prisión por narcotráfico, delito que derivó en su expulsión de la fuerza de seguridad provincial.