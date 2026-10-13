Investigan dos posibles femicidios en Rosario: una embarazada de 34 semanas está grave

Una mujer de 29 años permanece internada en terapia intensiva tras sufrir quemaduras y su pareja fue detenida. En otro caso, una joven de 26 años fue hallada asesinada en una pensión y un expolicía condenado por narcotráfico quedó bajo arresto.
Una mujer de 29 años, embarazada de 34 semanas, permanece internada en estado delicado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en Rosario, luego de ingresar este lunes por la tarde con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Su pareja, un hombre de 36 años, fue detenido mientras la Fiscalía investiga si el episodio constituye una tentativa de femicidio.
La joven ingresó al centro de salud después de las 14 con lesiones en el rostro, el tórax y los hombros. Actualmente, se encuentra en terapia intensiva, intubada y con asistencia respiratoria mecánica. Según los primeros datos reunidos por personal de la Inspección 9.ª de la Policía, habría sido agredida por su concubino, Gabriel C., quien fue esposado y trasladado a la comisaría 24.ª.
Por orden del fiscal Franco Tassini, integrantes de la Brigada de Femicidios y del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones realizaron un operativo en la vivienda que compartía la pareja, situada en Obligado al 400, en Granadero Baigorria. Durante el procedimiento secuestraron una botella de alcohol y prendas de vestir.
Los investigadores buscan determinar si el hombre roció a la víctima con alcohol y luego le prendió fuego, presuntamente delante del hijo de tres años que tienen en común.
El caso se suma a otro episodio de extrema gravedad relacionado con la violencia de género ocurrido durante el fin de semana largo en el departamento Rosario. Este domingo fue encontrado el cuerpo de una mujer de 26 años en la planta alta de una pensión de la zona noroeste de la ciudad. La joven estaba desaparecida desde el sábado.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación encabezadas por la fiscal Marina Bertolotti, Bárbara Camila Aragón había solicitado un viaje en Uber desde su domicilio hasta la casa de Eliel Schiffo, de 37 años, para realizar un trabajo sexual.
El conductor de la aplicación declaró que la dejó en la intersección de Juan José Paso y Banco Nación alrededor de las 11.45 del sábado. Poco después, la mujer le pidió que regresara a buscarla, pero nunca salió de la vivienda, a pesar de que el chofer tocó bocina en reiteradas oportunidades.
Además, personas cercanas a la víctima señalaron que Schiffo le había transferido dinero para pagar el traslado.
Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron a la pensión, encontraron el cuerpo de Aragón en un rincón de la cocina, cubierto con una frazada. En el lugar también había una valija y una caja de reparto. La mujer presentaba lesiones visibles en el cuello, además de heridas en el rostro, las piernas y la espalda. Los primeros indicios señalaron que la causa de muerte habría sido asfixia por ahorcamiento.
Schiffo, señalado como presunto autor material del femicidio, fue detenido y trasladado a la comisaría 12.ª.
El hombre había pertenecido a la Policía, pero fue exonerado tras ser detenido en 2019 por transportar un kilo de cocaína desde Reconquista, su ciudad natal, hasta Rosario. En 2021 recibió una condena de seis años de prisión por narcotráfico, delito que derivó en su expulsión de la fuerza de seguridad provincial.
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