Salta premia a Los Nocheros en la Feria Internacional de Turismo (FIT)

Salta premiada como el "Destino Turístico del Año"

Además, la provincia de Salta se quedó con el máximo galardón de los Premios FED, el certamen impulsado por Ciudadanos Viajeros y la consultora MS & Asociados, al ser elegida como el Destino Turístico del Año. El reconocimiento premió la preferencia directa de los viajeros a lo largo de la temporada 2025/2026.

El certamen también puso en valor el crecimiento de las propuestas locales que enriquecen la oferta provincial. En la categoría de Destino Destacado, Coronel Moldes recibió su galardón por saber resguardar su identidad cultural mientras eleva la calidad de sus servicios.

A su vez, la innovación en la experiencia turística tuvo su espacio con la distinción a Mariano García Cainzo, condecorado por dar vida al Hotel Del Vino Boutique, el primer establecimiento salteño dedicado conceptualmente al vino y una apuesta pionera que aporta valor al enoturismo de la región.