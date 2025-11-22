UCR: Martín Lousteau no sigue en la conducción y el partido debate su futuro

Durante la gestión de Lousteau, el radicalismo convivió con tensiones crecientes. Su postura crítica hacia la Casa Rosada lo aisló dentro del bloque que conduce Eduardo “Peteco” Vischi, y en varias votaciones quedó en minoría, como ocurrió con la Ley Bases, que apoyó la mayoría de sus correligionarios. Ese desalineamiento aceleró una fractura que se expresó con la aparición de tres espacios en Diputados: el bloque radical tradicional, Democracia para Siempre y los “radicales con peluca” de la Liga del Interior.

Ahora, con un radicalismo disperso en el Congreso, la elección de la nueva conducción se vuelve estratégica. El Plenario de Delegados, integrado por representantes de todas las provincias, la Juventud Radical, Franja Morada, intendentes, trabajadores y la UCR Diversidad, deberá definir un nombre capaz de contener a todos los sectores y encarar el desafío de unificar la bancada.

El bloque radical tendrá solo seis diputados a partir de diciembre, por lo que distintos sectores impulsan un acuerdo para reincorporar a los legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Con ellos, la bancada podría alcanzar al menos diez miembros, aunque esa reunificación dependerá del perfil del próximo titular del partido.

La sucesión de Martín Lousteau

En este escenario, la sucesión de Lousteau ya tiene protagonistas claros. El mejor posicionado es el gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, el único radical que logró retener su provincia sin subordinar su armado a un acuerdo con La Libertad Avanza. Su victoria reforzó su peso interno y lo dejó como el candidato natural para conducir al partido.

Otros gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero, también aparecen en escena, aunque con menor impulso. Ambos triunfaron en sus provincias bajo alianzas fuertemente influenciadas por la Casa Rosada, un factor que podría restarles apoyo entre los delegados más reacios a un alineamiento abierto con el oficialismo nacional. Cornejo, además, no mostró señales de querer asumir responsabilidades partidarias mientras administra Mendoza.

Un tercer nombre, aunque con menos volumen político, es el del senador bonaerense Maximiliano Abad, cercano al ex precandidato presidencial Ernesto Sanz. Su eventual candidatura dependerá de cómo se reacomoden los sectores internos en los próximos días.

El radicalismo llega así a una elección que no solo definirá un presidente, sino también el tono político que adoptará un partido que busca recuperar cohesión y presencia parlamentaria. Lo que ocurra el 12 de diciembre marcará el inicio de una nueva etapa para una UCR que intenta volver a ser protagonista.