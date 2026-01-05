Crece la tensión en Venezuela: reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores

El incidente se desencadenó pasadas las 20 hora local, cuando drones no identificados sobrevolaron el perímetro de la sede ejecutiva. Ante la amenaza aérea, las fuerzas de seguridad respondieron con disparos para neutralizar los dispositivos.

Este episodio de seguridad ocurrió en un contexto de máxima alerta, pocos días después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y tras la investidura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos donde se registran los sonidos de las explosiones y se visualiza el vuelo de drones a baja altura sobre el perímetro presidencial. Hasta ahora, no se confirmó si los dispositivos pertenecen a las fuerzas de seguridad venezolanas o si se trata de vigilancia estadounidense.

Ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se activó un protocolo de defensa antiaérea que incluyó el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos.

“Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no. Solo vi algunas luces. Duró alrededor un minuto”, confió uno de los vecinos de la zona.

Desde la captura de Maduro, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores se reforzó la seguridad con efectivos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, con la intención de prevenir otra maniobra del Ejército norteamericano o algún intento de golpe de Estado.