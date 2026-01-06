Cómo es la casa rodante de lujo estilo italiano que se compró Flavio Mendoza

Flavio trajo un motor home de 2 ambientes con todo lo necesario para tener un día a día a pura comodidad, con detalles exquisitos. En una suerte de 2 plantas- divididas por unas pocas escaleras-, el artista tiene montada una cocina integrada al comedor, donde cuenta con todo lo necesario para cocinar y para relajarse en un cómodo sillón, frente a una tele.

También, la propiedad móvil cuenta con un baño acondicionado para poder higienizarse por completo y un cuarto con una cama de 2 plazas, en donde suele dormir con su heredero. Pero uno de los grandes detalles de la habitación, más que estético es absolutamente funcional para el día a día.

Porque "oculto" en una suerte de placard con estilo de madera, Mendoza "esconde" 2 aparatos eléctricos. Por un lado, un lavarropas con gran capacidad de carga y, por el otro, un secarropas con las mismas dimensiones, ideal para no depender de ningún negocio dedicado al lavo de las prendas.

FLAVIO CONTÓ POR QUÉ NO QUIERE ESTAR EN PAREJA

“Me da mucho miedo ingresar a alguien a mi vida con un nene tan chiquitito. Tuve mi última pareja. Fue cuando Dio era muy chico y fue un momento muy traumático la separación”, contó, Flavio. "Yo vi que después de que él se fue, Dio tuvo actitudes que no me había dado cuenta en el momento. Me di cuenta después que las había hecho porque le faltaba alguien“.

"Y ahí me enojé con él. Porque yo le decía que más allá de nuestros problemas había que cuidar a Dio y ahí creo que no lo cuidamos”, se sinceró, Mendoza.

