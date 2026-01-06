Chile: estafan a más de 200 argentinos con alquileres falsos

Los delincuentes utilizaron una cuenta falsa que suplantó la identidad de un lugar real -Reñaca Holiday, ubicado en calle Angamos al 367-, y de una persona con experiencia en el arrendamiento de departamentos.

"Holiday Reñaca" era presentado profesionalmente en una cuenta que incluso tenía la verificación de Meta. Ofrecían un resort ideal, de un edificio real, para argentinos que buscaban un lugar para vacacionar en el vecino país: precios baratos, descuentos exclusivos, atención las 24 horas, un sitio web bien armado, un correo con dominio empresarial y enlaces a plataformas como Booking.

reñaca estafa

El sistema fraudulento estaba tan aceitado que al futuro huésped le mandaban una especie de comprobante con un RUT y una razón social (Conference Spa) de la cuenta destino.

Los afectados comentaron que habían dado con el falso "Holiday Reñaca" por publicidad paga en el feed de Instagram. Lo cierto es que al llegar allí nada de lo alquilado existía.

Las víctimas habían pagado vía online con el enlace enviado por un número de WhatsApp, que gozaba del verificado azul de Meta.

El autor del fraude suplantó la identidad del verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, quien aclaró públicamente que sus datos personales y fotografías fueron robados y utilizados sin su consentimiento para cometer la estafa.

Sergio González, una de las personas estafadas proveniente de Santiago de Estero, señaló al noticiario 24 Horas que “llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (...) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”.

La página web donde se ofrecía el arriendo del departamento ya no se encuentra disponible tras las denuncias realizadas por turistas argentinos en la Policía de Investigaciones chilena (PDI).

Antes de que el sitio fuera dado de baja, el autor del delito dejó un sentido mensaje de arrepentimiento: compartió un salmo de la biblia donde pedía perdón por sus actos.

holiday renaca

"Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado", aparece en el versículo bíblico que compartió en el sitio web.

Frente a la emergencia, Valentina Funes, agente inmobiliaria argentina radicada en la zona, brindó asistencia a varias familias afectadas para conseguir alojamiento alternativo. Según estimó, al menos 200 familias fueron timadas por este mecanismo fraudulento.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), su presidenta Marcela Pastenes recomendó a los turistas optar por alojamientos formales y debidamente registrados en el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), como forma de prevenir este tipo de estafas, especialmente en períodos de alta demanda turística.