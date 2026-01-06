Golpiza mortal en Merlo: joven de 29 años murió tras cuatro días de agonía

El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre en el barrio Matera, en la intersección de Ramón Freire y Gregorio Matorras. Vecinos que presenciaron la escena grabaron con sus celulares el violento episodio, que dejó imágenes sensibles y estremecedoras.

Según la investigación preliminar, Balbuena fue agredido en medio de una pelea cuyo origen aún no fue esclarecido. En los videos se observa cómo otro hombre lo golpea mientras dos personas más están presentes; solo uno de ellos permanece en la escena cuando la víctima cae al asfalto.

Video (imágenes sensibles):

Golpiza Merlo

En las grabaciones, se puede ver a Balbuena desorientado, con el rostro y la cabeza ensangrentados. Según fuentes policiales, habría recibido un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente una botella, lo que le provocó una grave hemorragia cerebral.

Tras el ataque, Balbuena intentó caminar unos metros hasta la esquina, pero se desplomó y quedó inconsciente sobre el pavimento, convulsionando. Fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el domingo por la mañana.

Detenido por el ataque

El fiscal Fernando Siquier Rodríguez, a cargo de la Fiscalía N° 6 de Morón, ordenó la autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y la responsabilidad de los involucrados.

Gracias a los testimonios y al análisis de los videos, la Policía Bonaerense detuvo a Fabián Eduardo Ahumada Romero, un hombre chileno de 56 años señalado como uno de los agresores. Inicialmente, la causa se había registrado como “homicidio en grado de tentativa”, pero tras la muerte de Balbuena, se recaratuló como homicidio en riña.

detenido-crimen-merlo

La investigación sigue abierta. Familiares y testigos aseguran que otra persona participó del ataque y aún no fue detenida. Según trascendidos, podría tratarse del hijo del detenido, quien está siendo intensamente buscado por la policía.