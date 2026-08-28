Una mirada adicional al caso Barreda llega a las plataformas

La historia presenta un hogar marcado por el maltrato, las humillaciones, el resentimiento y una estructura familiar atravesada por una fuerte desigualdad de poder.

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda

Uno de los principales ejes del film es la actuación de Luis Machín, quien interpreta al odontólogo. La película evita presentar al personaje como un monstruo desde el comienzo y lo ubica dentro de una vida cotidiana que, al menos en apariencia, podía resultar normal.

“Barreda” aborda el crimen desde la historia familiar previa a los asesinatos.

Carla Peterson interpreta a Gladys, esposa de Barreda, mientras que Mercedes Morán interpreta a Elena, su suegra. Maite Lanata y Margarita Páez completan el grupo familiar en los papeles de Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio.

A través de estos personajes, el relato busca mostrar las diferentes formas en las que cada una enfrentaba una convivencia que se volvía cada vez más conflictiva.

La película también incorpora la instancia judicial posterior a los asesinatos. El juicio a Barreda ocupa una parte importante de la narración y permite ampliar la historia más allá de la escena del crimen.

Marcelo Subiotto interpreta al abogado defensor de Barreda y Alberto Ajaka al fiscal, un enfrentamiento judicial quese integra con el drama familiar y el retrato psicológico del protagonista.