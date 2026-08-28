Una argentina lleva casi un mes detenida por el ICE en Estados Unidos

A la personal trainer luego la embarcaron en un avión rumbo al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Allí permanece, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre.

Pavlovsky ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No posee antecedentes penales y cuenta con el respaldo de un importante número de vecinos de Aspen, que reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su defensa legal.

Mientras permanece detenida, su entorno también manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentra. Según los testimonios recogidos, habría tenido problemas relacionados con el acceso al agua y la alimentación, además de falta de privacidad en los espacios destinados a la higiene.

El caso se conoce pocas semanas después de que otra argentina detenida por el ICE recuperara la libertad. Se trata de Iliana Noeli Lick, una niñera de 30 años que había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba para asistir a un partido del Mundial. Permaneció cerca de un mes detenida y finalmente fue liberada tras el pago de una fianza de 10.000 dólares.