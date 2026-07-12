Vaca Muerta impulsó un superávit energético récord en el primer semestre

Al mismo tiempo, las importaciones de combustibles y lubricantes mostraron una marcada caída. En términos de valor disminuyeron 29% interanual y descendieron hasta representar apenas el 3% del total de las compras externas de la Argentina, el nivel más bajo desde 2007.

El informe también relativizó el impacto del contexto internacional sobre estos resultados. Si bien el mercado petrolero atraviesa un período de alta volatilidad debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán y a las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, la Bolsa de Comercio de Rosario concluyó que la mejora de la balanza energética argentina responde principalmente al incremento de la producción y no al aumento de los precios internacionales.

Expextativas alentadoras

Las estadísticas respaldan esa afirmación. El 79% del crecimiento de las exportaciones registrado durante el primer semestre obedeció a un mayor volumen físico de ventas al exterior, mientras que sólo el 21% restante estuvo vinculado al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo.

Las perspectivas para el resto del año también son alentadoras. La BCR proyectó que la producción nacional de petróleo crecerá alrededor de 16% en 2026, lo que permitiría superar el récord histórico alcanzado en 1998. De concretarse esa expansión, el superávit energético anual podría sobrepasar por primera vez los US$ 12.000 millones.

Obra estratégica

En paralelo, el sector espera un nuevo impulso con la entrada en funcionamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para noviembre próximo. La obra, aprobada en marzo de 2025 bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), unirá Allen con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro, a través de un trazado de casi 600 kilómetros.

La nueva infraestructura permitirá transportar inicialmente unos 190.000 barriles diarios adicionales hacia una terminal de exportación de gran escala. Las proyecciones indican que esa capacidad podría ampliarse hasta 390.000 barriles por día a mediados de 2027 y alcanzar, en una etapa posterior, hasta 700.000 barriles diarios, en línea con el crecimiento esperado de la producción en Vaca Muerta.

Con esa nueva salida al Atlántico, el potencial exportador del sector energético argentino crecería de manera significativa. Las estimaciones indican que las ventas externas de energía podrían superar los US$ 18.500 millones en 2027, consolidando a la Patagonia como el principal polo generador de divisas del país.