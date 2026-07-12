El Gobierno espera una inflación por debajo del 2%

Durante una entrevista televisiva, Caputo lamentó que la repercusión política por el caso del ex vocero Manuel Adorni haya opacado otros indicadores económicos favorables. "Tocamos el mínimo del riesgo país, la inflación siguió para abajo. Cuando miro los datos, no parece que los shocks externos hayan afectado esa tendencia", afirmó, en referencia al conflicto en Medio Oriente.

La expectativa oficial también está respaldada por la evolución reciente de los mercados. El Gobierno busca mostrar que el programa financiero anunciado semanas atrás, la caída del riesgo país hasta la zona de los 400 puntos y la estabilidad cambiaria contribuyen a fortalecer la confianza y a sostener el proceso de desinflación.

Los estudios privados

Las consultoras privadas, en su mayoría, coinciden con ese diagnóstico. Los relevamientos realizados durante junio muestran una moderación sostenida en los precios, especialmente en alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor incidencia sobre el índice general.

Econviews registró un aumento del 0,2% en alimentos y bebidas durante la última semana de junio, por debajo del 0,3% observado en la semana previa. El informe destacó incrementos en embutidos, mientras que las bebidas mostraron bajas, llevando la variación acumulada de las últimas cuatro semanas a apenas 1,1%.

Por su parte, LCG señaló que en la última semana del mes no hubo variación en alimentos y bebidas. Las subas en verduras y bebidas fueron compensadas por caídas en carnes y frutas, lo que permitió que el promedio mensual descendiera hasta el 1,5%, cuatro décimas menos que en mayo.

Analytica también detectó una desaceleración. La consultora estimó un incremento de apenas 0,1% en la última semana y proyectó una inflación general de 1,8% para junio. Entre los aumentos más importantes sobresalieron las verduras y las bebidas sin alcohol, mientras que frutas y pescados registraron bajas.

C&T Asesores Económicos coincidió con la proyección oficial de 1,9%. Según su informe, tanto la inflación núcleo como los precios regulados colaboraron con la moderación del índice, aunque los productos estacionales mostraron mayores incrementos. Entre los rubros con mayores aumentos se ubicaron bienes y servicios varios, impulsados por el precio de los cigarrillos; salud, por las subas de medicamentos y prepagas; y vivienda, debido al ajuste salarial de los encargados de edificios.

En alimentos y bebidas, la consultora calculó una suba del 1,9%, con un fuerte incremento de las verduras, superior al 10%, mientras que la carne mostró el menor aumento desde septiembre del año pasado. Además, destacó que la dinámica inflacionaria perdió fuerza hacia el cierre del mes, un factor que podría favorecer un nuevo descenso del IPC durante julio.

La Fundación Libertad y Progreso también proyectó una inflación de 1,8%. Según su análisis, alimentos aumentaron 1,4% mensual y transporte 2,5%, siendo ambos los rubros de mayor incidencia sobre el índice general. El informe también remarcó el impacto del aumento en cigarrillos, luego de varios meses sin modificaciones significativas.

"El dato perforaría el ansiado umbral del 2%, que venía siendo difícil de quebrar. De confirmarse, la señal sería muy positiva y permitiría proyectar nuevas bajas siempre que continúe normalizándose la demanda de pesos", sostuvo la entidad.

Expectativas de mercado

Las expectativas del mercado también acompañan ese escenario. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2% para junio y una cifra similar para julio, mientras que prevé que desde agosto el índice vuelva a ubicarse por debajo de ese nivel. Para todo 2026, la proyección promedio es de una inflación cercana al 30%.

Un dato que alimenta el optimismo oficial es el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó una suba de 1,8% en junio y acumuló un incremento del 16% durante el primer semestre. Debido a la fuerte correlación que suele existir entre ambos indicadores, el relevamiento porteño es considerado un anticipo del dato nacional que difundirá el INDEC.

Si las previsiones se cumplen, el Gobierno sumará un nuevo argumento para sostener que la inflación continúa descendiendo y que el proceso de estabilización económica comienza a consolidarse, uno de los principales objetivos de la administración de Javier Milei.