El dueño del Inter Miami le ganó una obra millonaria a Techint en Vaca Muerta

La empresa de Jorge Mas se impuso en la licitación junto con una compañía italiana y otra argentina. El proyecto, valuado en US$1.200 millones, contempla la construcción de dos ductos entre Vaca Muerta y Sierra Grande, en Río Negro.
El consorcio conformado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos se adjudicó la construcción del gasoducto más extenso de la historia del país. La obra, valuada en US$1.200 millones, forma parte del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) liderado por YPF, ENI y XRG.
La infraestructura unirá el núcleo productivo de Vaca Muerta con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro, donde se emplazará la terminal de exportación marítima. Se trata de uno de los proyectos estratégicos para ampliar la capacidad exportadora del sector energético argentino.
Pumpco está controlada por MasTec, una de las mayores constructoras de ductos de Estados Unidos, encabezada por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, también propietario del club Inter Miami, donde juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
La licitación se resolvió mediante un mecanismo inédito para la industria local: una subasta inversa electrónica en la que los dos consorcios finalistas fueron reduciendo sus ofertas sin conocer el monto presentado por el competidor ni siquiera si este continuaba participando del proceso.
Según fuentes del sector, el sistema dejó en un segundo plano la experiencia previa de las empresas en el país y otorgó un peso clave al precio. La propuesta ganadora trepó a US$1.200 millones e incluye la construcción de dos ductos paralelos de 527 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro y un poliducto de 24 pulgadas.
La adjudicación representa el desembarco de Pumco en Argentina, luego de tres intentos fallidos en licitaciones vinculadas a otras obras de infraestructura energética.
En contraste, el consorcio integrado por Techint y Sacde, liderado por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, sufrió su segunda derrota consecutiva en licitaciones asociadas a los grandes proyectos de exportación de hidrocarburos desarrollados en Vaca Muerta. Esta vez, su oferta quedó aproximadamente un 15% por encima de la presentada por el grupo ganador, pese a ser uno de los dos únicos consorcios nacionales habilitados para competir junto a empresas internacionales.
Esa misma alianza también había quedado fuera de la adjudicación del ducto correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA), otra iniciativa para la exportación de GNL.
La obra contempla la construcción de dos ductos paralelos que conectarán la zona de Meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta, con Sierra Grande, donde se instalará la terminal marítima destinada a las exportaciones.
Ambos ofrecerán una capacidad superior tanto a la del gasoducto Perito Moreno como a la del proyecto impulsado por SESA. Además, el conducto principal de gas, con un diámetro de 48 pulgadas, será el de mayor tamaño construido en la historia de la Argentina.
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