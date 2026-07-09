El dueño del Inter Miami le ganó una obra millonaria a Techint en Vaca Muerta

Según fuentes del sector, el sistema dejó en un segundo plano la experiencia previa de las empresas en el país y otorgó un peso clave al precio. La propuesta ganadora trepó a US$1.200 millones e incluye la construcción de dos ductos paralelos de 527 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro y un poliducto de 24 pulgadas.

El proyecto contempla la construcción de dos ductos paralelos que unirán Vaca Muerta con el puerto de Sierra Grande.

La adjudicación representa el desembarco de Pumco en Argentina, luego de tres intentos fallidos en licitaciones vinculadas a otras obras de infraestructura energética.

En contraste, el consorcio integrado por Techint y Sacde, liderado por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, sufrió su segunda derrota consecutiva en licitaciones asociadas a los grandes proyectos de exportación de hidrocarburos desarrollados en Vaca Muerta. Esta vez, su oferta quedó aproximadamente un 15% por encima de la presentada por el grupo ganador, pese a ser uno de los dos únicos consorcios nacionales habilitados para competir junto a empresas internacionales.

Esa misma alianza también había quedado fuera de la adjudicación del ducto correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA), otra iniciativa para la exportación de GNL.

La obra contempla la construcción de dos ductos paralelos que conectarán la zona de Meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta, con Sierra Grande, donde se instalará la terminal marítima destinada a las exportaciones.

Ambos ofrecerán una capacidad superior tanto a la del gasoducto Perito Moreno como a la del proyecto impulsado por SESA. Además, el conducto principal de gas, con un diámetro de 48 pulgadas, será el de mayor tamaño construido en la historia de la Argentina.