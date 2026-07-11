La inflación de alimentos se aceleró en la primera semana de julio

El INDEC dará a conocer el próximo martes 14 de julio el dato de la inflación de junio. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundido esta semana por el Banco Central, se ubicó en el 2%. Las consultoras, entidades financieras y centros de investigación que participaron en el informe estimaron que el IPC perforará la barrera del 2% en agosto y acumulará una suba del 30% para todo 2026.

Inflación: los aumentos en el inicio de julio

Durante la semana analizada, las verduras encabezaron las subas con un incremento del 5,7%, seguidas por las carnes, que aumentaron el 4,3%. Fueron los únicos rubros que superaron el promedio general del 2,4%.

El resto de las categorías mostró variaciones más moderadas y heterogéneas: Productos de panificación, cereales y pastas subieron el 2,3%; Productos lácteos y huevos, el 1,2%; Frutas, el 1%; Azúcar, miel, dulces y cacao, el 0,5%; Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, el 0,5%; y Comidas listas para llevar, el 0,3%.

En contraste, dos rubros registraron bajas durante la semana: Aceites, con una caída del 0,6%, y Condimentos y otros productos alimenticios, que descendieron el 1,3%.

El INDEC dará a conocer el próximo martes 14 de julio el dato correspondiente a la inflación de junio.

En términos mensuales, la desaceleración iniciada tras el 2,5% registrado en la segunda semana de junio continuó sin interrupciones. Las mediciones posteriores fueron del 1,9%, 1,5%, 1,1% y, finalmente, 0,8% en la primera semana de julio.

Al analizar el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, el rubro con mayor incremento fue Azúcar, miel, dulces y cacao, con un alza del 2,8%, seguido por Productos lácteos y huevos, con 2,5%. Más atrás se ubicaron Verduras (1,8%), Carnes (1%), Aceites (0,8%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,4%) y Productos de panificación, cereales y pastas (0,3%).