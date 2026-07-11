La inflación de alimentos se aceleró en la primera semana de julio

Los incrementos fueron encabezados por las verduras y las carnes, de acuerdo con un informe privado. Ambos rubros superaron el promedio general del 2,4%. El INDEC publicará el próximo martes 14 de julio la inflación de junio.
Los precios de los alimentos registraron un aumento del 2,4% durante la primera semana de julio, según un relevamiento publicado por la consultora LCG. El dato representó un fuerte contraste con el comportamiento observado en el último mes y medio, período en el que el incremento acumulado había sido de apenas el 0,5%.
El informe señaló que las carnes y las verduras volvieron a concentrar la mayor presión sobre los precios, luego de varias semanas de relativa estabilidad. Ambos rubros explicaron cerca del 75% de la inflación de alimentos registrada en los primeros siete días de este mes.
A pesar de este repunte semanal, la tendencia mensual continúa mostrando una desaceleración. El promedio móvil de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 0,8%, marcando la cuarta baja consecutiva y el menor registro de los últimos cinco meses.
Sin embargo, estos datos aún no permiten proyectar el comportamiento de la inflación general de julio. Además de que el mes recién comienza, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) incorpora la evolución de numerosos bienes y servicios que pueden modificar el resultado final.
El INDEC dará a conocer el próximo martes 14 de julio el dato de la inflación de junio. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundido esta semana por el Banco Central, se ubicó en el 2%. Las consultoras, entidades financieras y centros de investigación que participaron en el informe estimaron que el IPC perforará la barrera del 2% en agosto y acumulará una suba del 30% para todo 2026.
Durante la semana analizada, las verduras encabezaron las subas con un incremento del 5,7%, seguidas por las carnes, que aumentaron el 4,3%. Fueron los únicos rubros que superaron el promedio general del 2,4%.
El resto de las categorías mostró variaciones más moderadas y heterogéneas: Productos de panificación, cereales y pastas subieron el 2,3%; Productos lácteos y huevos, el 1,2%; Frutas, el 1%; Azúcar, miel, dulces y cacao, el 0,5%; Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, el 0,5%; y Comidas listas para llevar, el 0,3%.
En contraste, dos rubros registraron bajas durante la semana: Aceites, con una caída del 0,6%, y Condimentos y otros productos alimenticios, que descendieron el 1,3%.
En términos mensuales, la desaceleración iniciada tras el 2,5% registrado en la segunda semana de junio continuó sin interrupciones. Las mediciones posteriores fueron del 1,9%, 1,5%, 1,1% y, finalmente, 0,8% en la primera semana de julio.
Al analizar el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, el rubro con mayor incremento fue Azúcar, miel, dulces y cacao, con un alza del 2,8%, seguido por Productos lácteos y huevos, con 2,5%. Más atrás se ubicaron Verduras (1,8%), Carnes (1%), Aceites (0,8%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,4%) y Productos de panificación, cereales y pastas (0,3%).
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