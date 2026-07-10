Nueva baja del riesgo país: alcanzó su menor nivel durante la gestión Milei

Según la firma, durante el último mes el EMBI argentino se redujo en más de 80 puntos básicos y continuó mostrando una leve mejora tras la presentación del nuevo programa financiero.

Bonos soberanos

La mejora estuvo impulsada por el comportamiento de los bonos soberanos en dólares. Entre las principales emisiones sobresalieron las subas del AL29D, que avanzó hasta 1,2%, y del GD30D, con un incremento cercano al 0,8%.

En paralelo, las acciones argentinas también registraron una rueda positiva. Los ADR que cotizan en Wall Street fueron liderados por el sector financiero: BBVA trepó 9,1%, Grupo Galicia ganó 8,8% y Supervielle avanzó 6,4%. Entre las principales compañías, únicamente Globant cerró con una caída superior al 4%.

Los mercados

En la Bolsa porteña, el índice Merval subió 2,4%, impulsado principalmente por los papeles bancarios. BBVA encabezó las ganancias con un alza de 7,6%, seguido por Grupo Galicia, que avanzó 6%.

Los analistas también vincularon el mejor clima financiero con el pago de deuda por unos US$ 4.300 millones realizado por el Gobierno a los bonistas privados en el marco de la reestructuración de 2020. Debido al feriado por el Día de la Independencia, el desembolso se concretó en dos etapas y finalizará el próximo lunes 13 de julio.

Para Invecq, si esta tendencia logra consolidarse, el Gobierno podría encontrar una oportunidad para regresar a los mercados internacionales en condiciones más favorables, ampliando las fuentes de financiamiento y otorgando mayor flexibilidad para la ejecución de su programa económico.

Por tratarse de un día no laborable, no hubo actividad bancaria ni operaciones en el mercado oficial de cambios. El dólar oficial permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que en el mercado informal la divisa cerró a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. En cambio, la actividad bursátil se desarrolló con normalidad para las operaciones de compra y venta de títulos públicos y privados con liquidación a 24 horas.