Nueva baja del riesgo país: alcanzó su menor nivel durante la gestión Milei

El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 402 puntos básicos, su menor nivel desde la asunción de Javier Milei y uno de los registros más bajos desde 2018.
El riesgo país volvió a retroceder este viernes y cerró en 402 puntos básicos, apenas dos unidades por encima del umbral de los 400, en un nuevo mínimo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El descenso estuvo acompañado por una nueva suba de los bonos soberanos y un buen desempeño de las acciones argentinas, en una semana marcada por la presentación del programa financiero 2026-2027 del Gobierno.
El índice que elabora JP Morgan finalizó la jornada con una baja diaria del 0,5%, lo que profundizó la tendencia descendente observada durante las últimas semanas. En lo que va de julio acumula una caída del 5,6%, mientras que en el balance del año la reducción alcanza el 29,6%.
El nivel actual representa el menor registro de la gestión de Milei y acerca al país a valores que no se observaban desde marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el indicador se ubicaba en torno de los 400 puntos básicos.
Desde la consultora Invecq destacaron que la evolución reciente del riesgo soberano resulta alentadora y señalaron que hace apenas un mes parecía difícil imaginar un indicador en estos niveles.
Según la firma, durante el último mes el EMBI argentino se redujo en más de 80 puntos básicos y continuó mostrando una leve mejora tras la presentación del nuevo programa financiero.
La mejora estuvo impulsada por el comportamiento de los bonos soberanos en dólares. Entre las principales emisiones sobresalieron las subas del AL29D, que avanzó hasta 1,2%, y del GD30D, con un incremento cercano al 0,8%.
En paralelo, las acciones argentinas también registraron una rueda positiva. Los ADR que cotizan en Wall Street fueron liderados por el sector financiero: BBVA trepó 9,1%, Grupo Galicia ganó 8,8% y Supervielle avanzó 6,4%. Entre las principales compañías, únicamente Globant cerró con una caída superior al 4%.
En la Bolsa porteña, el índice Merval subió 2,4%, impulsado principalmente por los papeles bancarios. BBVA encabezó las ganancias con un alza de 7,6%, seguido por Grupo Galicia, que avanzó 6%.
Los analistas también vincularon el mejor clima financiero con el pago de deuda por unos US$ 4.300 millones realizado por el Gobierno a los bonistas privados en el marco de la reestructuración de 2020. Debido al feriado por el Día de la Independencia, el desembolso se concretó en dos etapas y finalizará el próximo lunes 13 de julio.
Para Invecq, si esta tendencia logra consolidarse, el Gobierno podría encontrar una oportunidad para regresar a los mercados internacionales en condiciones más favorables, ampliando las fuentes de financiamiento y otorgando mayor flexibilidad para la ejecución de su programa económico.
Por tratarse de un día no laborable, no hubo actividad bancaria ni operaciones en el mercado oficial de cambios. El dólar oficial permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que en el mercado informal la divisa cerró a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. En cambio, la actividad bursátil se desarrolló con normalidad para las operaciones de compra y venta de títulos públicos y privados con liquidación a 24 horas.
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