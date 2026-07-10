Industricidio: advierten que podrían perderse otros 105 mil empleos en 2026

“Se consolidan dos Argentinas económicas, y la industria vuelve a formar parte de la economía que se contrae. No solo retrocede la industria tradicional: también cae la metalmecánica vinculada a recursos naturales. Proveedores de minería (-5,6%), petróleo y gas (-3,5%) y agro (-9,5%), con una baja promedio de 5,1% en mayo según datos de ADIMRA. La industria y las pymes requieren un RIGI propio que permita revertir esta dinámica”, agregó.

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto sobre el empleo. I+D proyecta que, si la tendencia actual continúa, durante 2026 podrían perderse 105.000 puestos de trabajo, de los cuales 60.000 serían empleos directos y 45.000 indirectos. Solo en marzo se registró una reducción de 5.000 empleos industriales, acumulando 46.500 puestos menos en un año.

El estudio sostiene que la economía muestra una creciente fragmentación, con un mercado laboral donde parte del empleo formal perdido es reemplazado por trabajo informal y cuentapropismo de menor calidad.

Otro de los ejes del informe es el denominado "efecto sándwich", que, según I+D, está afectando cada vez más a las empresas industriales. Mientras la demanda interna continúa debilitada y los precios industriales crecen por debajo de la inflación, los costos de producción siguen aumentando.

En ese sentido, el precio de la electricidad para grandes usuarios aumentó 79%, mientras que el gas registró incrementos de entre 30% y 50%, generando una mayor presión sobre la estructura de costos. A esto se suma una creciente tensión financiera entre las PyMEs, producto del deterioro de la cadena de pagos y del incremento de la mora tanto en familias como en empresas.

Hacia adelante, I+D proyectó: “El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. En junio, la producción de autos se contrajo 13,6% interanual, mientras que los despachos de cemento cayeron 1,4%, incluso partiendo desde niveles muy bajos. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2%”.