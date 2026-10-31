Violento asalto y tiroteo: tomaron de rehén a una joven y un ladrón terminó baleado

Enfrentamiento a tiros

Durante el tiroteo, uno de los asaltantes recibió impactos de bala en un brazo y una pierna. El joven fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde quedó internado bajo custodia policial. El segundo involucrado decidió entregarse a los efectivos y también fue detenido.

El operativo provocó una importante movilización de las fuerzas de seguridad en el centro de Zárate. Posteriormente, personal de la Policía Científica trabajó en el comercio y sus alrededores para realizar las pericias destinadas a reconstruir la secuencia del asalto y determinar las circunstancias del enfrentamiento.

Fuentes policiales confirmaron que ambos detenidos tienen antecedentes penales y señalaron que uno de ellos habría recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.

Además, los investigadores intentan establecer si uno de los sospechosos estuvo involucrado en otro robo cometido tres días atrás contra un comercio del mismo rubro. Por el momento, esa posible vinculación no fue confirmada oficialmente.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asalto, la toma de rehén y el posterior tiroteo que conmocionó al centro de Zárate.