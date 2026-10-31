Violento asalto y tiroteo: tomaron de rehén a una joven y un ladrón terminó baleado

Dos delincuentes de unos 20 años protagonizaron un violento asalto a un local de venta de celulares ubicado en pleno centro de Zárate.
Un violento asalto a un local de venta de celulares terminó este sábado con una joven tomada de rehén, un enfrentamiento armado con la Policía y dos delincuentes detenidos en pleno centro de Zárate. Uno de los sospechosos resultó herido de bala y permanece internado, mientras que su cómplice se entregó después de la intervención de los efectivos de seguridad.
El episodio ocurrió alrededor de las 12.30 en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Los asaltantes, dos jóvenes de aproximadamente 20 años oriundos de Garín, irrumpieron en el establecimiento y desencadenaron una situación de extrema tensión.
Según las primeras informaciones, una empleada del local fue retenida como rehén por los delincuentes y quedó en medio del enfrentamiento armado que se produjo cuando intervino la Policía.
La secuencia quedó registrada en un video difundido por el municipio, en el que se observa el despliegue de los agentes para rodear a los sospechosos e intentar controlar la situación.
Durante el tiroteo, uno de los asaltantes recibió impactos de bala en un brazo y una pierna. El joven fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde quedó internado bajo custodia policial. El segundo involucrado decidió entregarse a los efectivos y también fue detenido.
El operativo provocó una importante movilización de las fuerzas de seguridad en el centro de Zárate. Posteriormente, personal de la Policía Científica trabajó en el comercio y sus alrededores para realizar las pericias destinadas a reconstruir la secuencia del asalto y determinar las circunstancias del enfrentamiento.
Fuentes policiales confirmaron que ambos detenidos tienen antecedentes penales y señalaron que uno de ellos habría recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.
Además, los investigadores intentan establecer si uno de los sospechosos estuvo involucrado en otro robo cometido tres días atrás contra un comercio del mismo rubro. Por el momento, esa posible vinculación no fue confirmada oficialmente.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asalto, la toma de rehén y el posterior tiroteo que conmocionó al centro de Zárate.