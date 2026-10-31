Luz, gas, agua, transporte y colegios: todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte público

Los boletos de colectivo y subte, junto con los peajes de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán un incremento del 3,9%. La actualización responde al mecanismo de ajuste mensual, que toma como referencia la inflación informada por el Indec y le agrega dos puntos porcentuales.

Para quienes utilizan las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Capital Federal y tienen la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasará de $920,48 a $956,38. En tanto, el segundo tramo del recorrido quedará establecido en $1062,70.

El boleto de subte pasará a costar $1887,86.

El subte también tendrá una actualización en su tarifa: el pasaje pasará de los actuales $1817 a $1887,86. De todos modos, continuarán vigentes los descuentos progresivos para los pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales.

Por su parte, las líneas de colectivos que recorren la Provincia aplicarán un aumento similar. Así las cosas, el boleto mínimo con SUBE registrada llegará a $1262,48, mientras que el tramo de entre 3 y 6 kilómetros costará $1419,78.

Peajes

Las autopistas porteñas también actualizarán sus tarifas un 3,9%, de acuerdo con el mismo esquema que se aplica al transporte público. El porcentaje contempla la inflación de septiembre más dos puntos adicionales.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles particulares deberán pagar $4974,59 durante el horario normal. En las franjas de mayor circulación, el valor ascenderá a $7049,78.

Los peajes de las autopistas porteñas tendrán un incremento del 3,9% en noviembre.

En el caso de la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero tendrán nuevas tarifas para los vehículos de dos ejes. El costo será de $2072,43 en horario convencional y de $2930,85 durante las horas pico.

Las autopistas de la Ciudad cuentan con un sistema de peaje sin barreras, que tiene a TelePASE como principal modalidad de pago. Los conductores que no estén adheridos al servicio también pueden utilizar alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Tarifas de luz, gas y agua

El Gobierno oficializó en las últimas horas, mediante cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, los nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas que comenzarán a aplicarse desde el 1° de noviembre. Los incrementos alcanzarán a los usuarios de Edenor, Edesur, Naturgy BAN y Metrogas, con nuevos cuadros tarifarios para los hogares con y sin subsidios y una actualización de los componentes de distribución reconocidos a las empresas.

En el caso de la electricidad, la suba promedio será del 3,57% en el AMBA. Para los usuarios residenciales sin subsidios y de menor consumo (categoría 1R), Edesur estableció un cargo variable de $1826,26 por kWh, mientras que Edenor fijó el valor en $1870,51 por kWh.

En el servicio de electricidad, la suba promedio será del 3,57% en el AMBA.

Por su parte, el gas registrará un incremento promedio del 2,17% a nivel nacional. Para los usuarios residenciales de bajo consumo (R1) sin subsidios de la Ciudad de Buenos Aires, Metrogas determinó un cargo fijo mensual de $4668,55. En el conurbano bonaerense, para esa misma categoría, el monto será de $5391,41. En tanto, Naturgy estableció un cargo fijo de $3826,95 para los hogares de la zona norte de la provincia de Buenos Aires incluidos en el segmento R1.

En cuanto al agua, todavía no se oficializó el porcentaje de aumento, aunque ya existen indicios sobre la próxima actualización. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) informó que el coeficiente de modificación K, utilizado para calcular y actualizar periódicamente las tarifas de agua potable y desagües cloacales, pasará de 2.376,5912 a 2.432,5294. A partir de esa modificación, se estima que las facturas de AySA para los usuarios del AMBA tendrán un alza de entre el 1,5% y el 2% en noviembre.

Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los aumentos que aplicarán en noviembre. La mayoría de las compañías ajustará sus cuotas entre un 1,4% y un 3,1% mensual, aunque los porcentajes variarán según la empresa, la provincia y el plan contratado por cada afiliado.

La nueva actualización se sumará a los incrementos que las prestadoras aplicaron a lo largo de este año. El impacto alcanzará tanto a quienes pagan sus cuotas de manera particular como a los afiliados que derivan sus aportes a través del sistema de seguridad social.

Colegios privados

En la Provincia, el gobierno de Axel Kicillof autorizó aumentos de hasta el 3% en los cuotas de los colegios privados con aporte estatal para noviembre y otro 3% para diciembre. La actualización alcanzará a los establecimientos según su nivel educativo y su porcentaje de subvención, y se trasladará a los aranceles que pagan las familias.